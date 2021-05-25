  1. Realting.com
Wohnkomplex Russkaa Evropa

Kaliningrad, Russland
von
$173,531
von
$2,262/m²
;
7
Adresse
Optionen
Beschreibung
Medien
ID: 27348
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.25

Standort

  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Nordwest
  • Nachbarschaft
    Kaliningrad

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Über den Komplex

Русский Русский

Über den Komplex

Das russische Europa Ecoquarter wird aus 6 Wohnkomplexen und einem Bildungscluster bestehen, der auf dem Prinzip einer langsamen Stadt aufgebaut ist. Die Gesamtfläche des Quartals beträgt mehr als 20 Hektar. Das Projekt ist für 7-10 Jahre konzipiert und wird bis 2030 umgesetzt.

Der erste Komplex des Ekoquartals, genannt die Adresse der Glücklichkeit, besteht aus 5 Wohngebäuden für 641 Wohnungen, in Auftrag 2023.

Zusätzliche Merkmale:

  • Dachgeschosse von Häusern als Erholungsgebiete in der frischen Luft - jetzt auf dem Dach können Sie Sport und Yoga machen, seelenreiche Treffen mit Freunden arrangieren und atemberaubende Aussicht genießen.
  • Parkplätze für Autos rund um das Ekoquartal und darunter - auf dem Tiefgaragenplatz gibt es auch geräumige Abstellräume.
  • Die Präsenz auf dem Gebiet des Öko-Zentrums aller gesellschaftlich bedeutsamen Einrichtungen: Schule, Kindergarten, Kinderklinik und alles, was für Freizeit erforderlich ist - Restaurants, Cafés, Sportvereine, Entwicklungsschulen für Kinder, Geschäfte, Schönheitssalons, etc.
  • Vielfalt der Layouts: Ein-, Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 51.8 bis 168.4 Quadratmetern.

Kaliningrad ist eine wirklich einzigartige Stadt, die europäische und slawische Kulturen verbindet. Diese Region ist die einzige spezielle Wirtschaftszone in Russland mit einer bevorzugten Steuerregelung für Investoren und Unternehmer.

Was Kaliningrad Investoren bietet:

  • Null-Rendite in den ersten 6 Jahren des Projekts (der Beginn des Projekts ist der Eingang des ersten Gewinns)
  • Einkommensteuersatz – 10% für 7-12 Jahre Projektdurchführung
  • Nullsteuer für die ersten 6 Jahre, von 7 bis 12 Jahren - 1,1 %
  • Versicherungsprämien für die ersten 7 Jahre des Projekts – 7,6% statt 30%
  • Vorteile bei Zollzahlungen für eingeführte Geräte

Zusätzliche Vorteile für Bewohner und Investoren der Region Kaliningrad sind die Nähe zu Europa und der fast zentrale Standort in Bezug auf die Logistik der wichtigsten europäischen Routen. Wir sollten nicht vergessen, dass die signifikante Zunahme der Migration in den letzten zehn Jahren verzeichnet ist, was bedeutet, dass der Wohnungsbau hier einer der Treiber der Entwicklung der Region ist.

Am 10. November 2021 wurde der erste Wohnkomplex „Happiness-Adresse“ im russischen Europa-Öko-Viertel in Kaliningrad zum Gewinner des CREDO-Nationalwettbewerbs beim Internationalen Wohnkongress St. Petersburg.

Standort auf der Karte

Kaliningrad, Russland

