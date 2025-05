Wohnkomplex ZK Zavoronki klab

Lage des Komplexes: Um einen harmonischen Raum zu schaffen, verfügt das Projekt über alle notwendigen Infrastrukturen, angefangen von geschlossenen Höfen mit Spielplätzen und Erholungsbereichen, ein Fitnessstudio mit Minisaunas und ein Kinderzimmer, bis hin zu einem angelegten Ufer, wo sich ein großer Spielplatz mit einem Wanderweg und ein Grillplatz befinden. Der ungünstige Wind stieg und der Mangel an Produktion beeinflussen die Luftqualität. Wasser und Natur beruhigen und beleben. Zugänglichkeit des Verkehrs: In 30 m vom Gebiet der Wohnanlage gibt es öffentliche Verkehrsmittel Haltestellen, von wo aus Sie zu den nächsten Bahnhöfen Sanino (5 Min.), Krekshino (7 Min.) und Zhavoronki (7 Min.) gelangen können, und in 10 Minuten - Haltestellen von Strecken zu U-Bahn-Stationen Salaryevo und Park Victory. Der Kongress auf der Autobahn Minsk liegt 700 m vom LCD entfernt. Interne Infrastruktur: Im Rahmen des Projekts wird ein städtischer Kindergarten und eine allgemeine Bildungsschule, ein Verwaltungs- und Haushaltskomplex gebaut (Shops “zu Hause”, Punkte der Haushaltsdienste, Street-Retail, ein Café, ein Café, eine Apotheke, sowie ein multifunktionales Einkaufszentrum und Unterhaltungszentrum mit einem FOK und einer ambulanten Klinik. Für die Bequemlichkeit und den Komfort der Bewohner, wenn alles in der Hand ist, haben wir ein kostenloses Fitnessstudio mit wechselnden Zimmern und Mini-Saunas im LCD platziert. Sie können hier alleine oder mit einem persönlichen Trainer für funktionelles Training kommen. Für Kinder ist ein Spielzimmer mit vielen Entwicklungs-Story-Spielen sowie verschiedenen „Klimbräume“ ausgestattet. Dieses Kinderzimmer eignet sich auch zum Geburtstag des Kindes.