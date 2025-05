Wohnkomplex ZK Skandinavskij

Lage des Komplexes: Weit weg von der Stadt, aber nicht weit von der Hauptstadt - das ist das Konzept von LCD Skandinavien! Nur 300 m von der Wohnanlage entfernt ist ein riesiger Mytischi-Wald, der saubere und frische Luft geben wird. 10 km entfernt befindet sich das Pirogov Reservoir mit Stränden, Unterhaltungszentren und Yachtclubs. Zugänglichkeit des Verkehrs: 8 min. nach Medvedkovo, 18 min. nach Altufiev, 20 min nach Bibirevo und nur 300 Meter zum Mytishchinski Wald. Bleiben Sie in der Nähe der Natur, ohne von der Stadt wegzukommen. Interne Infrastruktur: Skandinavien hat alles, was Sie für ein komfortables Leben brauchen! In Gehdistanz - Geschäfte, Dienstleistungen von Haushaltsdienstleistungen, Apotheken und Schönheitssalons. In der Nähe des großen Einkaufszentrums "Borodino", wo Sie Lebensmittel kaufen, modische Einkaufsmöglichkeiten arrangieren oder Abendessen in einem der Restaurants. In 10 Minuten Zugänglichkeit - "Auchan", "Leroy Merlin", Selgros Cash & Carry, Einkaufszentrum "Spring" und Einkaufszentrum "June", Fitnessclub World Gym. In 20-30 Minuten erreichen Sie den Sportkomplex "Solaris", wo Sie warten: Kartierung, ATV-Verleih, Laser-Tag, Paintball, Airball und Billard und nicht nur. Auf dem Gebiet der Anlage wird ein städtischer Kindergarten für 240 Plätze und eine Schule für 500 Plätze gebaut. Das Gebiet des LCD ist um den Umfang eingezäunt und bildet einen geschlossenen Hof "ohne Autos" - es ist sicher, ruhig und komfortabel. Gehen Sie ungehindert auf der Innenseite des Hauses und machen Sie sich keine Sorgen um die Kinder - schließlich Spielplätze nicht mit der Straße koexistieren! Der Hof sollte Ihr Lieblingsplatz sein, nicht Ihr Auto. In allen Eingängen und auf dem Territorium des gesamten Komplexes organisierte rund um die Uhr Videoüberwachung. Sie sind zu Hause und daher sicher. Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es einen modernen Trainingskomplex. Im "skandinavischen" Viertel sind auch die Lebensbedingungen unserer jüngeren Brüder so bequem wie möglich. In jedem Eingang gibt es spezielle “lapomos”, wo Sie die Pfoten Ihrer schattigen Haustiere nach dem Gehen spülen können. In jedem Eingang des Komplexes gibt es spezielle Zimmer, in denen Sie Kinderwagen und Fahrräder verlassen können. Sie müssen sich nicht mehr um ihre Sicherheit durch Rund-um-die-Uhr-Überwachung sorgen. Sichere, reich ausgestattete Spielplätze: Rutschen, Schaukeln, Treppen. Kinderspielplätze sind Alterszone. Das Hauptkriterium für die Schaffung von Infrastruktur für die jüngsten Bewohner des Komplexes ist die Sicherheit, die die Tätigkeit der Kinder nicht begrenzt.