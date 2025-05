Wohnkomplex ZK 1 j Salarevskij

Lage des Komplexes: Die gesamte Nachbarschaft ist im Konzept von “keine Autos”. Parkierte Autos verwöhnen die Landschaft nicht, und Eltern müssen sich keine Sorgen um bewegende Kinder um den Block. Das Gebiet des Komplexes ist das Reich der Fußgänger. Was sollten Sie tun, wenn Sie oder Sie etwas Großes haben? Das Problem wird durch Eingänge gelöst, die den Zugang zum Gebäude von außerhalb des Komplexes öffnen. Der Durchgang zu den Häusern ist entlang der Außenkontur des Mikrodriktes organisiert. Die Plätze für Autos sind auf 7 Etagen des Erdgeschosses und auf den Tiefgaragen des 6. Gebäudes reserviert. Ordnung und Sicherheit werden von vielen Kameras genau beobachtet. Die barrierefreie Umgebung erleichtert die Bewegung junger Eltern mit Rollstühlen, jungen Kindern und Bewohnern mit Behinderungen. Zugänglichkeit des Verkehrs: Das 1. Salaryevsky begrüßt Sie in New Moscow, nur 2 km von der Moskauer Ringstraße und 5 Gehminuten von der U-Bahn von Salaryevo entfernt. Wenn Sie mit dem Auto fahren, ist es bequem für Sie, auf die Hochgeschwindigkeit Kiew Autobahn zu gehen. Fahren Sie kein Auto? Salaryevo U-Bahn-Station und Busbahnhof zu Fuß erreichbar. In der Nähe der U-Bahn ist eines der größten Einkaufszentren von New Moscow "Salaris". Das bedeutet, dass alle Arten von Shopping und Unterhaltung für die ganze Familie sind auch in der Nähe. Personalfahrzeuge: Zur Kiewer Autobahn - 0,2 km Zu MKAD - 2.4 km Nach Kaluga Autobahn - 5 km Zu Leninsky Prospekt - 3,2 km Öffentliche Verkehrsmittel: Zur U-Bahn-Station "Salaryevo" - 7 Gehminuten Zu Haltestellen des Bodentransports - 5-10 Minuten zu Fuß Nach Leninsky Prospekt mit dem Bus - 10 Minuten Interne Infrastruktur: Im Innenhof gibt es eine Atmosphäre leicht sorgloser Stimmung. Auf den Seiten gibt es Lieblingslokale, wo Sie essentielle Waren kaufen können, Cafés, wo es schön ist, mit Freunden zu sitzen, und Kaffeepunkte. Auf dem Boulevard können Sie eine Straßenausstellung beobachten, Schach mit Nachbarn spielen und auf der Lichtschaukel schwingen. Kinder wachsen schnell auf, und jetzt stellt sich die Frage des Kindergartens. Auf dem Gebiet gibt es einen modernen Garten mit 225 Plätzen. Vom Kindergarten geht das Kind glatt zu seiner eigenen Stadtschule, entworfen für 450 Plätze. Auf einem individuellen Projekt gebaut, entspricht es dem ästhetischen und freundlichen Konzept des LCD. Der Komplex grenzt an den Bereich, in dem bereits etablierte und entwickelte Infrastrukturen vorhanden sind. Geschäfte, Fitnesscenter oder Cafés können bequem zu Fuß erreicht werden, und nahe gelegene Parks können mit dem Fahrrad oder dem Roller erreicht werden. Zu Fuß ist das Einkaufszentrum "Salaris". Eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, Schönheitssalons, Cafés und Restaurants können die wichtigsten in der Palette der Unterhaltung genannt werden.