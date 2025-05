Wohnkomplex ZK 1 j Leningradskij

Lage des Komplexes: Das Konzept der Verbesserung verbindet die Merkmale der beiden Städte harmonisch. Das Gebiet des Komplexes wurde durch Pfeile von Gehboulevards durchbohrt, reduziert Kopien von St. Petersburg avenues. Wir bemühen uns, dass jedes Element der LCD ausgedacht wird, gefüllt mit Komfort und Sorgfalt für alle Bewohner, einschließlich vierbeinige. In jeder Wohnung verbunden Grundpaket "Smart apartment" vergessen Sie die Sorge um Leckage; setzen Sie Ihre Szenarien für die Verwaltung von Geräten und Strom; kommunizieren Sie mit der "Smart Apartment" Stimme; Sie können leicht erweitern das "Grundpaket" und verbinden zusätzliche Optionen und Geräte, um den Betrieb von Haushaltsgeräten und Systemen von überall in der Welt zu steuern, zum Beispiel: drehen Sie die Heizung des Abendessens; anpassen Sie die Helligkeit des Lichts; justieren Sie das Volumen der Musik; Zugänglichkeit des Verkehrs: 15 Minuten zu Fuß zum Bahnhof Molzhaninovo (Planernaya), IDC3. Nur 7 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Leningrader Autobahn, unmittelbar nach dem Überqueren des Internationalen Highways. Interne Infrastruktur: Für Kinderspiele und Erholung von Erwachsenen im Viertel gibt es viele Möglichkeiten für gemütliche Moskauer Höfe. Kinderbereiche werden von Erwachsenen, Sportplätzen und Trainingsflächen mit ihren lauten Spielen außerhalb der Höfe genommen. Bei der Anordnung aller Zonen werden nur umweltfreundliche Materialien verwendet. Ausrüstung für Spielplätze wurde unter Beteiligung von Kinderpsychologen entwickelt. Für Radliebhaber sind Fahrradwege, die zu malerischen Teichen führen, verlegt. Wenn Sie einen Laden, eine Apotheke benötigen, oder vielleicht wollten Sie einfach nur mit Familie oder Freunden in einem Café nebenan sitzen - alles, was Sie brauchen, befindet sich auf den ersten Etagen von Gebäuden auf der Außenseite des Komplexes.