Wohnkomplex ZK 1 j Izmajlovskij

Lage des Komplexes: Das moderne Architekturprojekt „1. Izmailovsky“ ist ein idealer Ort zum Leben, im östlichen Teil von Moskau, umgeben von 14.000 Hektar Wald. Der Komplex wird mit einer Atmosphäre eines gesunden Lebensstils und Wohlbefindens durchdrungen. Der lila Garten und nahe gelegene Waldparks sind Orte zum Skifahren im Winter und zum tonischen Joggen im Sommer. Zwischen der Autobahn Shchelkovskoye und der Amurskaja Straße gelegen, begreift sich „1. Izmailovsky“ nicht so sehr durch die Nähe zu städtischen Sehenswürdigkeiten, sondern durch die Nachbarschaft mit grünen Räumen und Sportanlagen. Es ist von der Autobahn durch erste Linienentwicklung und eigene Gesundheitsgärten abgezäunt. In seinen Fenstern befindet sich das Meer des Elk Island Parks und die dichten Kronen der umliegenden Höfe. Sein Zeitplan beinhaltet Sport und Spaziergänge in Izmailovo. Zugänglichkeit des Verkehrs: Nicht mehr als 2,5 km zu U-Bahn-Stationen "Cherkizovskaya", MCC "Lokomotiv" und U-Bahn "Shchelkovskaya". Die Autobahn Shchelkovskoye verbindet das Viertel mit dem Nordosten Chord und der Moskauer Ringstraße, dem Hauptbahnhof und dem Ostbahnhof. Zwei Bushaltestellen in ein paar Minuten zu Fuß und 11 öffentliche Verkehrsmittel. Mit dem Auto: 3 Minuten. 12 Minuten bis TTK 15 Minuten zum Gartenring Interne Infrastruktur: Der Komplex befindet sich in einem historisch etablierten Gebiet von Moskau mit guter Qualität und Dichte der Infrastruktur. Einkaufszentren und Kettenläden: 6 Kindergärten, darunter ein eigener Kindergarten für 125 Plätze 3 Schulen, einschließlich ihrer eigenen Schule - Polykliniken und Gesundheitszentren - Parks und Erholungsgebiete Die Lage des architektonischen Projekts schafft alle Bedingungen für diejenigen, die einen gesunden Lebensstil und für diejenigen, die bereits eine Wahl zu seinen Gunsten getroffen haben. In der unmittelbaren Umgebung gibt es mehrere Stadien und viele Sportmöglichkeiten für den Sport für jeden Geschmack: von jedem Lieblingsfußball, Basketball und Reitsport. Das Projekt ist von mehr als 30 Kilometern organisierten Lauf- und Radwegen umgeben.