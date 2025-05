Wohnkomplex ZK Dvizenie Govorovo

Lage des Komplexes: Auf den ersten Etagen der komplexen Bewegung. Es wird eine eigene kommerzielle Infrastruktur haben. So werden die Bewohner des Komplexes immer in der Lage, Kaffee von Ihrem Lieblings-Kaffee-Shop genießen, gehen Sie in den Minimarkt für Milch auf dem Weg nach Hause und laufen in die Apotheke. In den Werften ohne Autos wird eine ideale Atmosphäre für Entspannung und Kommunikation mit Nachbarn schaffen. Jede Fahrbahn wird mit einem Raum zur Aufbewahrung von Fahrrädern und Kinderwagen ausgestattet, und Hundebesitzer werden immer in der Lage sein, ihre Haustiere Pfoten in einem eigens dafür vorgesehenen Raum zu waschen. In jeder Wohnung verbunden Grundpaket "Smart apartment" vergessen Sie die Sorge um Leckage; setzen Sie Ihre Szenarien für die Verwaltung von Geräten und Strom; kommunizieren Sie mit der "Smart Apartment" Stimme. Zugänglichkeit des Verkehrs: 25 Minuten zu Fuß zur U-Bahn Govorovo, 5 Minuten zu Fuß Bushaltestelle, wo in nur 9 Minuten der Bus bringt Sie zur m. Troparevo oder Warm Stan. Interne Infrastruktur: Bewegungskomplex. Govorovo liegt an der Grenze von New Moscow und dem renommierten Südwesten der Hauptstadt, was bedeutet, dass dieser Standort viele Vorteile für zukünftige Bewohner hat. Hier und die Nähe von berühmten Universitäten im Südwesten, und dem etablierten Handelscluster, und alle Vorteile von New Moscow mit neuen Schulen, Sportzentren, Technologieparks und Business Centern. Die Straße nach RUDN, MIREA oder MGIMO dauert also nicht mehr als 20 Minuten mit dem Auto. Ein neues Gymnasium wurde bereits in der Nähe des Komplexes gebaut, und es gibt Ratingschulen zu Fuß erreichbar. Die Straße nach Mega Warm Stan oder Food City beträgt ca. 15 Minuten. Und zur Skipiste von Novo-Peredelkino, um nicht mehr als 20 Minuten.