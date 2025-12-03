  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Naro Fominskij gorodskoj okrug
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Naro Fominskij gorodskoj okrug, Russland

Aprelewka
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Aprelewka, Russland
von
$92,791
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Fläche 28–98 m²
54 Immobilienobjekte 54
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.9 – 67.7
97,148 – 226,627
Wohnung 2 zimmer
48.3 – 84.6
164,532 – 271,401
Wohnung 3 zimmer
67.5 – 97.7
229,755 – 309,243
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen