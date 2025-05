Wohnkomplex ZK 1 j Donskoj

Lage des Komplexes: Der 1. Donskoy-Komplex liegt 7 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Autobahn M-4 Don entfernt. Es vereint alle Vorteile einer komfortablen urbanen Umgebung und einer natürlichen Umgebung. Das Projekt ist ein ziemlich großer Prozentsatz der Wohnungen mit 2-3 Seiten der Welt. Leuchtfeuerabschnitte bilden eine visuelle L-Form in Gebäuden, die die Struktur und den Rhythmus der Bände gibt. Verschiedene Ebenen der Gebäude arbeiten auch am Gefühl der Dynamik. Die warme Farbpalette der Fassaden spiegelt die Natur des Don wider. Abends werden die Häuser durch architektonische Beleuchtung umgestaltet und stehen vor dem urbanen Hintergrund günstig. Die Natur wirkt sich positiv auf eine Person auf allen Ebenen der Wahrnehmung aus: durch Sicht, Gerüche, Klänge, taktile Empfindungen. Nicht weit vom LCD First Donskoi: Ermolinsky Park, Vidnovsky Forest Park, Zhukovsky Park. Zugänglichkeit des Verkehrs: Der Komplex liegt günstig 7 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Autobahn M-4 Don (via Vidnoye). Die Entfernung zur Autobahn Kashirskoye beträgt 12 km. Um die U-Bahn und das Zentrum von Moskau zu erreichen, ermöglicht ein entwickeltes Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln. Der aktuelle Bahnhof Kalinin Paveletsky Richtung in 15-17 Minuten zu Fuß (in der Zukunft IDC-5). Interne Infrastruktur: Das erste Donskoy-Projekt ist an den sich schnell entwickelnden Bezirk angrenzend, dessen Hauptinfrastruktur bereits entwickelt wurde. Im Bau moderner Wohnkomplexe im Bezirk gibt es Vorteile: Hier entsteht ein durchdachtes und komfortables urbanes Umfeld. Was die interne Infrastruktur betrifft, so wird der Bezirk eigene städtische 2 Kindergärten und eine Schule haben, die dazu beitragen wird, das angenehme mit dem nützlichen zu kombinieren. Das Gebiet des Komplexes ist mit einem ganzen Netzwerk von malerischen Fußgängerrouten durchdrungen, die es Ihnen ermöglichen, zu jeder Ecke der Gegend zu gelangen. Die wichtigsten Routen sind wie üblich „Straße“. Sie passieren Geschäfte, Cafés und andere Vertreter des Handels und werden von der Kutsche durch eine grüne "Phyto" - eine Wand getrennt. Auch durch den Fluss Kupelinka und Pugovichinsky Teich mit umweltfreundlicher Anordnung des eigenen Ufers. Unter den großen sozialen Einrichtungen gibt es eine Klinik und ein Einkaufszentrum mit einem angrenzenden Bereich für öffentliche Veranstaltungen. Komfort beginnt mit einem durchdachten Eingang. Durch die Eingänge werden durch feste Verglasung mit Licht gefüllt. Eingang zu ihnen ist von der Straße und vom Hof.