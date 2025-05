Wohnkomplex ZK 1 j Seremetevskij

Lage des Komplexes: Der 1. Sheremetyevo Wohnkomplex befindet sich im Zentrum von Podrezkovo, von ihm nur 6 Minuten zu Fuß zum Bahnhof des gleichen Namens und für die Eröffnung des IDC-3 geplant. Der Komplex ist hell und gemütlich, Lobby, großer Rollstuhl, Beckenwäsche. Dank des Gästebades im 1. Stock werden Spaziergänge wirklich lang sein. Zwei Aufzüge - Passagier und Fracht. In allen Gebäuden der 1. Sheremetevsky-Lagerräume sind dort angeordnet, und in Gebäuden 3-5 befindet sich eine Tiefgarage. In der LCD 1. Sheremetyevo Vielzahl von Bereichen und Layouts. Große Küche-Wohnzimmer: Sie haben zwei Fenster oder mehr. In allen Apartments mit einer Fläche von 40 Quadratmetern und darüber sind 2 Badezimmer entworfen. Große verglaste Loggias mit Finish. Das im "1. Sheremetyevo" implementierte System "Smart apartment". Jede Wohnung verfügt über Lecksensoren und Absperrventile mit elektrischem Antrieb, die bei einem Unfall das Wasser unabhängig blockieren. Die mobile Anwendung verwaltet Gruppen von elektrischen Verbrauchern: Auch wenn Sie das eingeschaltete Eisen vergessen, können Sie es aus der Ferne ausschalten. Zugänglichkeit des Verkehrs: - Öffentliche Verkehrsmittel: Zu den nächsten U-Bahn-Stationen - Planernaya und Voikovskaya - etwa 40-50 Minuten mit dem Bus. 6 Minuten zum Bahnhof "Podrezkovo" (MCD-3) - Personalfahrzeuge: Die bequeme Abfahrt zur Leningrader Autobahn ermöglicht es Ihnen, schnell zur Moskauer Ringstraße und dem Zentrum von Moskau, zur M11 Mautstraße und zum Flughafen Sheremetyevo zu gelangen. 3 Minuten zu Leningradsky st. 10 Minuten zur Mautstraße M11 15 Minuten nach Moskau 20 Minuten zum Bahnhof. 25 Minuten BC Gliding Interne Infrastruktur: Der 1. Sheremetevsky reduziert nicht nur die Zeit, die Sie auf der Straße verbringen werden. Aber es tut auch viel, um sicherzustellen, dass Sie weniger fahren und öfter gehen. Auf den ersten Etagen der Gebäude befinden sich Frischmärkte und Distributionspunkte von Marktplätzen, Schönheitssalons und Trockenreinigung, Cafés und Bäckereien - alles, was von Tag zu Tag notwendig ist, aber nicht verdient eine separate Reise mit dem Auto oder dem Taxi. Unsere eigene Schule und Kindergarten wird im Viertel gebaut. Die Schule ist für 1.100 Studenten konzipiert. Es verfügt über einen 25-Meter-Pool und ein geräumiges Atrium, eine Medienbibliothek. Kindergarten ist für 400 Kinder konzipiert. Es gibt ein stilvolles Design und komfortable Gruppen, einen großen Fitnessraum und eine geräumige Halle für Musikklassen. Hof ohne Autos. Sichere Spielplätze. Entlang der Gebäude werden ruhige Erholungsgebiete organisiert: Kinderhomogen von fernen Karussells und Dias erreichen nicht die Fenster der Bewohner. Im Quartal wurde eine Fahrradroute mit klarer Navigation und Parkplatz für zweirädrige Transporte entworfen.