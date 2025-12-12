  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Oblast Smolensk, Russland

Wohnviertel ZhK Zagore
Smolensk, Russland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 10
Die Wohnanlage Zagorye im Hippodrome Train verändert Ihr Verständnis von Komfort und Umweltfreundlichkeit. Das Hotel liegt in einer ruhigen Grünfläche und kombiniert perfekt die hervorragende Erreichbarkeit des Verkehrs in der Nähe des Stadtzentrums. LCD ist ein 10-stöckiges Backsteinwohnge…
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude ZhK Shokolad
Smolensk, Russland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 11
Der Schokoladenwohnkomplex verändert Ihr Verständnis von Komfort und Sicherheit. Das Hotel liegt in einer ruhigen Grünfläche im Zentrum von Smolensk und kombiniert perfekt die hervorragende Verfügbarkeit von Transportmitteln, die Verfügbarkeit von Geschäften und andere städtische Infrastrukt…
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ZhK Novyy Smolensk
Smolensk, Russland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 10
“ New Smolensk ” - ist ein Großprojekt, das seine Reichweite und Rücksichtnahme erreichen kann. Das Gebiet des südlichen Teils der Stadt ist für die Entwicklung geplant. Smolensk mit einer Fläche von mehr als 200 Hektar. Die Gesamtfläche der gebauten Häuser wird mehrere Millionen Quadratmete…
Eine Anfrage stellen
