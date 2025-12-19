  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Föderationskreis Zentralrussland
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

Moskau
19
Oblast Moskau
8
Kommunarka
4
Oblast Smolensk
3
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Premium Premium
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Alle anzeigen Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Moskau, Russland
von
$617,358
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 90
Fläche 33–103 m²
84 Immobilienobjekte 84
Verkaufsstart für Apartments in ONE – Russlands innovativster Wolkenkratzer. Das Hotel liegt in Moskaus renommiertesten Geschäftsviertel – Moskau-Stadt. Jetzt verfügbar: eine 2-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 79,2 m2 auf der 38 Etage. Der neue Premium Wohnkomplex ONE befindet sich …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.7 – 60.9
617,358 – 1,07M
Wohnung 2 zimmer
67.2 – 93.4
1,08M – 1,51M
Wohnung 3 zimmer
97.1 – 103.0
1,75M – 1,82M
Bauherr
MR
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
MR
Sprachen
English, Русский
TOP TOP
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Alle anzeigen Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Moskau, Russland
von
$2,48M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Fläche 61–265 m²
131 Immobilienobjekt 131
Heatherwick Studio und Paris Classical Architecture bringen ihr unermessliches Talent zur Aufgabe, das einmal war – und wird bald wieder sein – Moskaus wünschenswertste Nachbarschaft wieder aufzubauen. Die Architektur erfindet das Erbe, indem sie es wagte, sich lange, historische Fassaden m…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.8 – 152.9
2,45M – 11,44M
Wohnung 2 zimmer
95.0 – 190.8
3,91M – 10,98M
Wohnung 3 zimmer
164.1 – 241.9
5,84M – 12,81M
Wohnung 4 zimmer
264.3 – 265.0
9,95M – 10,58M
Bauherr
MR
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
MR
Sprachen
English, Русский
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Alle anzeigen Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Russland
von
$107,901
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 25
Lage des Komplexes: Einer der Vorteile von 1-DSC-Projekten ist große verglaste Loggias. Ein weiterer Vorteil ist das faire Euro-Format. Das gesamte Projekt umfasst ein intelligentes Heimsystem. Das installierte Gerätepaket umfasst: WLAN-Relais für die Verwaltung von Verbrauchergruppen, kabel…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Rajon Odinzowo, Russland
von
$74,610
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 29–87 m²
24 Immobilienobjekte 24
Lage des Komplexes: Um einen harmonischen Raum zu schaffen, verfügt das Projekt über alle notwendigen Infrastrukturen, angefangen von geschlossenen Höfen mit Spielplätzen und Erholungsbereichen, ein Fitnessstudio mit Minisaunas und ein Kinderzimmer, bis hin zu einem angelegten Ufer, wo sich …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.9 – 29.6
71,686 – 87,569
Wohnung 2 zimmer
55.3 – 73.1
150,814 – 196,386
Wohnung 3 zimmer
86.8
263,083
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Alle anzeigen Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Ljuberzy, Russland
von
$118,228
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 25
Fläche 28–110 m²
38 Immobilienobjekte 38
Lage des Komplexes: Das Gefühl eines gemütlichen Hauses sollte mit dem Eingang beginnen. Wir haben versucht, alle Nuancen zur Verfügung zu stellen, damit unsere Aufzüge die höchsten modernen Anforderungen erfüllen. Ein Hof ohne Autos, ein geschlossener, sicherer Ort mit bequemem Zugang für I…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.6 – 41.9
118,228 – 162,343
Wohnung 2 zimmer
41.9 – 59.7
188,188 – 222,934
Wohnung 3 zimmer
77.8
255,572
Wohnung 4 zimmer
101.0 – 109.5
259,486 – 281,187
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Moskau, Russland
von
$252,890
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 29
Lage des Komplexes: Rotterdam hat eine ausgezeichnete Lage, die es Ihnen ermöglicht, Ihre aktuelle Route und den Transport basierend auf Stimmung, Ziele und Wetter zu wählen. Von hier aus ist es bequem, mit der U-Bahn zum Zentrum zu gelangen - die Station ist zu Fuß und mit dem Auto. Der War…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Alle anzeigen Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Russland
von
$146,422
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Lage des Komplexes: Im Wohnkomplex der Komfort-plus-Klasse "1st Yasenevsky" stehen die Vorteile von zwei Lebensstilen zur Verfügung. Schließlich, nur wenige Gehminuten von der U-Bahn, eine Schule mit einem 25-Meter-Schwimmbad und einem IT-Cluster und zur gleichen Zeit wie 63 Hektar angelegte…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Park Aprel
Wohnanlage ZK Park Aprel
Aprelewka, Russland
von
$105,035
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Fläche 40 m²
1 Immobilienobjekt 1
Lage des Komplexes: Eine einzigartige Wohnanlage befindet sich 20 Minuten von Moskau auf der Kiewer Autobahn und umgeben von unberührtem Wald. Im April Park ist es einfach, das Leben in der Natur zu genießen, ohne das übliche Maß an Komfort aufzugeben. Dies ist durch die einzigartige Kombina…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.3
146,254
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Russland
von
$83,176
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 24
Fläche 23–113 m²
241 Immobilienobjekt 241
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
22.9 – 47.7
84,672 – 166,601
Wohnung 2 zimmer
44.0 – 71.0
130,935 – 177,164
Wohnung 3 zimmer
62.6 – 85.9
160,521 – 240,957
Wohnung 4 zimmer
89.3 – 112.8
219,805 – 274,949
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Moskau, Russland
von
$491,839
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 48
Lage des Komplexes: Die Lage der Gebäude des Komplexes in Form eines Drei-Punkt-Stars, sowie verschiedene Höhen der Gebäude erlaubt, einen ausgezeichneten Blick auf fast alle Wohnungen über dem Baumspiegel zu erhalten. Darüber hinaus inspirieren die spezifischen Merkmale des Gebiets die Erru…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Wohnanlage ZK Datskij kvartal
Mytishchi Urban Okrug, Russland
von
$122,496
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 9
Lage des Komplexes: Fühlen Sie die Schönheit des Lebens in einer kleinen europäischen Stadt, ohne nach Moskau zu gehen. Hier ist alles in der Nähe und für Sie gedacht: Geschäfte, Bäckereien, Wäschereien, Apotheken und Schönheitssalons zu Fuß erreichbar. Die Verfügbarkeit von Speisekammer erm…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Alle anzeigen Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Moskau, Russland
von
$155,745
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Lage des Komplexes: Das moderne Architekturprojekt „1. Izmailovsky“ ist ein idealer Ort zum Leben, im östlichen Teil von Moskau, umgeben von 14.000 Hektar Wald. Der Komplex wird mit einer Atmosphäre eines gesunden Lebensstils und Wohlbefindens durchdrungen. Der lila Garten und nahe gelegene …
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Moskau, Russland
von
$259,129
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 47
Lage des Komplexes: Das Gefühl eines gemütlichen Hauses sollte mit dem Eingang beginnen. Wir haben versucht, alle Nuancen zur Verfügung zu stellen, damit unsere Aufzüge die höchsten modernen Anforderungen erfüllen. Sie können immer sehen, wer das Telefon anruft. In jeder Wohnung verbunden Gr…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Moskau, Russland
von
$176,361
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Lage des Komplexes: Auf den ersten Etagen der komplexen Bewegung. Es wird eine eigene kommerzielle Infrastruktur haben. So werden die Bewohner des Komplexes immer in der Lage, Kaffee von Ihrem Lieblings-Kaffee-Shop genießen, gehen Sie in den Minimarkt für Milch auf dem Weg nach Hause und lau…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Moskau, Russland
von
$311,599
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 44
Fläche 77–162 m²
26 Immobilienobjekte 26
Lage des Komplexes: Premium-Klasse direkt am Ufer des Moskauer Flusses, mit direktem Zugang zum Ufer und atemberaubendem Panoramablick! Auf der Schelekikhinskaja Uferpromenade gibt es einen Pier für Flussbahnen. Sie haben Zugang zu der einzigen Moskauer Transport Arterie, die nie Staus ist: …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
76.6 – 81.9
574,649 – 851,807
Wohnung 4 zimmer
111.2 – 118.2
1,40M – 1,54M
Wohnung 5 zimmer
113.7 – 162.2
887,661 – 2,04M
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Alle anzeigen Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Russland
von
$80,148
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 24
Lage des Komplexes: Der 1. Donskoy-Komplex liegt 7 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Autobahn M-4 Don entfernt. Es vereint alle Vorteile einer komfortablen urbanen Umgebung und einer natürlichen Umgebung. Das Projekt ist ein ziemlich großer Prozentsatz der Wohnungen mit 2-3 Seiten d…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Alle anzeigen Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Moskau, Russland
von
$126,719
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 15
Lage des Komplexes: Das Konzept der Verbesserung verbindet die Merkmale der beiden Städte harmonisch. Das Gebiet des Komplexes wurde durch Pfeile von Gehboulevards durchbohrt, reduziert Kopien von St. Petersburg avenues. Wir bemühen uns, dass jedes Element der LCD ausgedacht wird, gefüllt mi…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Moskau, Russland
von
$206,845
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 44
Lage des Komplexes: Sky Garden befindet sich im Gebiet Pokrovskoye-Streshnevo. Auf dem Gebiet dieses Bereichs Lärm Blatt des gleichen Namens Park. Eine grüne malerische Gegend, Flüsse und Kanäle in der Nähe, saubere frische Luft aus den Moskauer Vorort Blätter ist ein idealer Ort, um Teil de…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Alle anzeigen Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Russland
von
$169,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 25
Lage des Komplexes: Die gesamte Nachbarschaft ist im Konzept von “keine Autos”. Parkierte Autos verwöhnen die Landschaft nicht, und Eltern müssen sich keine Sorgen um bewegende Kinder um den Block. Das Gebiet des Komplexes ist das Reich der Fußgänger. Was sollten Sie tun, wenn Sie oder Sie e…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Alle anzeigen Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Moskau, Russland
von
$810,573
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 9
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Alle anzeigen Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Wohnanlage ZK 1 j Seremetevskij
Chimki, Russland
von
$89,625
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 17
Lage des Komplexes: Der 1. Sheremetyevo Wohnkomplex befindet sich im Zentrum von Podrezkovo, von ihm nur 6 Minuten zu Fuß zum Bahnhof des gleichen Namens und für die Eröffnung des IDC-3 geplant. Der Komplex ist hell und gemütlich, Lobby, großer Rollstuhl, Beckenwäsche. Dank des Gästebades im…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Alle anzeigen Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Moskau, Russland
von
$296,721
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 21
Fläche 34–123 m²
5 Immobilienobjekte 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Premium-Repräsentantenprojekt im Leningradsky Prospekt-Gebiet des Bundestagsentwicklers GloraX. Das Clubformat des Hauses bietet den Bewohnern eine exklusive Lebensqualität und alle Vorteile eines einzigen erfolgreichen sozialen Umfelds. br / br / Die mod…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.8
367,292
Wohnung 2 zimmer
67.6
435,245
Wohnung 3 zimmer
92.0
571,650
Wohnung 4 zimmer
122.7
924,551
Studio
34.2
226,507
Immobilienagentur
One Moscow
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Marushkino, Russland
von
$59,999
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Eine kleine Heimat in einem riesigen MoskauEin neuer Wohnkomplex wird in einer gemütlichen, umweltfreundlichen Lage im Südwesten der Hauptstadt gebaut. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich gut gepflegte, risikoarme Dörfer und der malerische Ulyanovsk Forest Park. Dank dieser, inspirie…
Bauherr
A101
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Alle anzeigen Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Moskau, Russland
von
$114,493
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 10
Fläche 45–56 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohn-Business-Class-Apartments « Queen 13 » für diejenigen, die in der Region Ostankino leben und arbeiten und diesen Ort lieben. / p Ein zehnstöckiges Haus für 205 Apartments bietet zukünftigen Bewohnern einzigartige Apartmentformate, darunter 4 Penthäuser mit Terrassen, von denen 2 z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0 – 47.6
163,811 – 188,652
Wohnung 2 zimmer
55.5
229,198
Immobilienagentur
One Moscow
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Skandinaviya
Wohnviertel Skandinaviya
Wohnviertel Skandinaviya
Wohnviertel Skandinaviya
Kommunarka, Russland
von
$121,475
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 20–123 m²
292 Immobilienobjekte 292
Die Kunst eines glücklichen Lebens Die Grundlage des Projekts – ist der Lebensstil der nordischen Länder, die durchweg in « Glücksbewertungen » führend sind. LCD « Skandinavien » wird an der Grenze des Butov Forest Park im umweltfreundlichen südwestlichen Teil Moskaus — für diejenigen geba…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
19.9 – 54.9
118,400 – 291,901
Wohnung 2 zimmer
35.8 – 85.0
221,955 – 447,621
Wohnung 3 zimmer
54.9 – 93.2
282,178 – 487,606
Wohnung 4 zimmer
65.0 – 120.8
314,749 – 496,489
Wohnung 5 zimmer
122.0 – 123.0
540,153 – 570,190
Bauherr
A101
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Alle anzeigen Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Moskau, Russland
von
$215,574
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 20
Fläche 28–136 m²
4 Immobilienobjekte 4
Das Projekt « FORST » befindet sich an einem malerischen Ort in Moskau in der Nähe des Simonovskaya-Damms. br / Laut offizieller Website, Das Projekt besteht aus fünf Gebäuden für 808 Wohnungen. Einige Apartments sind mit Terrassen br / ausgestattet. Der Innenhof ist landschaftli…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.4
199,314
Wohnung 2 zimmer
60.5
304,409
Wohnung 3 zimmer
136.5
850,461
Studio
27.7
160,081
Immobilienagentur
One Moscow
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Alle anzeigen Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Troizk, Russland
von
$66,587
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
Alle Vorteile der Hauptstadt gegen den Hintergrund einer malerischen LandschaftDas Großprojekt im Südwesten von Moskau umfasst drei neue Bezirke ("Zentrale"). Sie sind von einer gemeinsamen Idee vereint: die Träume der modernen Bewohner über einen interessanten, bequemen und vielfältigen urb…
Bauherr
A101
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ZhK Novyy Smolensk
Wohnviertel ZhK Novyy Smolensk
Wohnviertel ZhK Novyy Smolensk
Wohnviertel ZhK Novyy Smolensk
Wohnviertel ZhK Novyy Smolensk
Smolensk, Russland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 10
“ New Smolensk ” - ist ein Großprojekt, das seine Reichweite und Rücksichtnahme erreichen kann. Das Gebiet des südlichen Teils der Stadt ist für die Entwicklung geplant. Smolensk mit einer Fläche von mehr als 200 Hektar. Die Gesamtfläche der gebauten Häuser wird mehrere Millionen Quadratmete…
Immobilienagentur
Креативное бюро
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Alle anzeigen Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Kommunarka, Russland
von
$74,036
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Zen der Großstadt Der neue Stadtteil Zen Quarters entsteht im Südwesten der Hauptstadt – entlang der Küste des malerischen Ivanovsky-Teichs und des Varvarka-Flusses. Das Projekt basiert auf der „Kombination des Unpassenden“, der Harmonie des Einfachen und Raffinierten, des Natürlichen und d…
Bauherr
A101
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude ZhK Shokolad
Wohngebäude ZhK Shokolad
Wohngebäude ZhK Shokolad
Wohngebäude ZhK Shokolad
Wohngebäude ZhK Shokolad
Smolensk, Russland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 11
Der Schokoladenwohnkomplex verändert Ihr Verständnis von Komfort und Sicherheit. Das Hotel liegt in einer ruhigen Grünfläche im Zentrum von Smolensk und kombiniert perfekt die hervorragende Verfügbarkeit von Transportmitteln, die Verfügbarkeit von Geschäften und andere städtische Infrastrukt…
Immobilienagentur
Креативное бюро
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ZhK Zagore
Wohnviertel ZhK Zagore
Wohnviertel ZhK Zagore
Wohnviertel ZhK Zagore
Wohnviertel ZhK Zagore
Wohnviertel ZhK Zagore
Wohnviertel ZhK Zagore
Smolensk, Russland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 10
Die Wohnanlage Zagorye im Hippodrome Train verändert Ihr Verständnis von Komfort und Umweltfreundlichkeit. Das Hotel liegt in einer ruhigen Grünfläche und kombiniert perfekt die hervorragende Erreichbarkeit des Verkehrs in der Nähe des Stadtzentrums. LCD ist ein 10-stöckiges Backsteinwohnge…
Immobilienagentur
Креативное бюро
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Alle anzeigen Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Moskau, Russland
von
$153,884
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 25–117 m²
9 Immobilienobjekte 9
Portland - ein Küstenviertel von 8 Häusern bis zu 29 Stockwerken mit Geschäftswohnungen in der Region Pechatniki in der South Port Street Das Architekturprojekt « PORTLAND » wurde von De Architekten Cie entwickelt. Der Komplex besteht aus 2 Linien. Jedes verfügt über 4 Türme, die durch Eink…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
25.4 – 44.8
120,503 – 222,501
Wohnung 2 zimmer
56.6 – 90.4
206,977 – 381,313
Wohnung 3 zimmer
88.3
314,893
Wohnung 4 zimmer
99.9 – 116.6
410,160 – 467,584
Studio
27.0
161,167
Immobilienagentur
One Moscow
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Russland
von
$121,475
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 84 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ecke Barcelona in Moskau Spanische Bezirke „ ” separater und ruhiger Wohnkomplex – br / br /> Derzeit wird ein zweiter Bezirk des Projekts mit Wohngebäuden gebaut - und Business Class -, Geschäften, Cafés, Haushaltsdienstleistungen, Kindergärten und einem großen Bildungskomplex. Zur Erho…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
83.5
296,365
Bauherr
A101
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Alle anzeigen Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Moskau, Russland
von
$290,164
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Fläche 41–101 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Clubstadt am Primavera River liegt an einer der malerischsten Küsten im Nordwesten Moskaus. br / Bei Apartments mit unübertroffenem Blick auf den Fluss können Sie Sonne und Wasser gleichzeitig bewundern, und die erste Linie bleibt immer die erste.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.2 – 44.3
231,813 – 259,082
Wohnung 2 zimmer
77.3 – 100.9
342,442 – 612,402
Immobilienagentur
One Moscow
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Alle anzeigen Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Moskau, Russland
von
$291,225
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 26
Fläche 27–141 m²
5 Immobilienobjekte 5
Republik — neues Premium-Quartal auf Presnensky Val. br / br / Das Viertel befindet sich auf dem Gebiet der ehemaligen Autowerkstätten der Eisenbahnstrecke Moskau-Alexandrovsky in der Nähe der U-Bahn « Weißrussisch ». Im Wohnviertel wird die Republik 10 Wohntürme auf 24 bis 45 Etage…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.5
356,850
Wohnung 2 zimmer
69.9 – 75.2
518,771 – 598,564
Wohnung 4 zimmer
140.8
1,11M
Studio
27.0
230,635
Immobilienagentur
One Moscow
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Alle anzeigen Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Moskau, Russland
von
$176,302
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Bauherr
A101
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Yuzhnye sady
Wohnviertel Yuzhnye sady
Wohnviertel Yuzhnye sady
Moskau, Russland
von
$114,545
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Fläche 22–166 m²
141 Immobilienobjekt 141
Der Sommer lebt im Süden Im südlichen Fall von Moskau, umgeben von Parks, wird ein neuer Bezirk der südlichen Gärten wachsen. Sein Name bläst die Wärme und das Aroma blühender Bäume. Die entspannte Atmosphäre des Südens erzeugt warme Schattierungen und natürliche Materialien für Beschichtu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
22.2 – 36.4
126,581 – 221,034
Wohnung 2 zimmer
36.4 – 55.6
177,831 – 280,828
Wohnung 3 zimmer
55.7 – 101.3
241,502 – 424,220
Wohnung 4 zimmer
76.9 – 166.2
252,875 – 612,645
Bauherr
A101
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Kommunarka, Russland
von
$119,740
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 20–121 m²
655 Immobilienobjekte 655
Live! Job! Sich ausruhen! Das Wohngebiet „ Prokshino liegt am Rande eines großen Teiches, 500 m von einer bestehenden U-Bahnstation entfernt. Die Küste wird fast einen Kilometer entlang der Häuser verlaufen. In der Nähe erscheint ein großes Unternehmen - ein Viertel mit einem Einkaufszentrum…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
20.2 – 57.1
145,798 – 311,876
Wohnung 2 zimmer
33.9 – 92.5
209,405 – 370,541
Wohnung 3 zimmer
56.5 – 90.1
298,832 – 472,348
Wohnung 4 zimmer
66.5 – 120.5
315,885 – 563,888
Bauherr
A101
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen