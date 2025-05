Wohnkomplex ZK 1 j Asenevskij

Lage des Komplexes: Im Wohnkomplex der Komfort-plus-Klasse "1st Yasenevsky" stehen die Vorteile von zwei Lebensstilen zur Verfügung. Schließlich, nur wenige Gehminuten von der U-Bahn, eine Schule mit einem 25-Meter-Schwimmbad und einem IT-Cluster und zur gleichen Zeit wie 63 Hektar angelegten Trinity Forest Park unter den Fenstern, wo es so angenehm ist, frische Luft zu atmen und Vögel singen zu hören. Das eigene geschlossene Gebiet "1st Yasenevsky" ist eine gemütliche Oase. Es gibt einen grünen beleuchteten Boulevard zum Wandern, ein System von Fahrradwegen, einen kleinen Stadtplatz, Cafés, Bäckereien und Kaffeepunkte. Und Yards ohne Autos und mehrstöckige Parkplätze. Das Highlight des Territoriums ist Obstbäume in den Höfen und Stadtgärten. "1. Yasenevsky" - nur 1 km von der Moskauer Ringstraße, auf dem Gebiet des neuen Moskaus. Ein Wohnkomplex, in dem alles für eine moderne Person notwendig ist. Zugänglichkeit des Verkehrs: Zur U-Bahn "Kornilovskaya" - 12 Minuten zu Fuß Zur U-Bahn "Tyutchevskaya" - 25 Gehminuten Zur U-Bahn "Warm Stan" - 10 Minuten mit dem Transport Zur U-Bahn "Alder" - 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln Personalfahrzeuge: Abfahrt zur Kaluga Autobahn - 500 m MKAD - 1 km Interne Infrastruktur: Der 1. Yasenevsky Wohnkomplex kann als idealer Ort für eine Familie mit Kindern bezeichnet werden. Hier buchstäblich hinter dem Haus befindet sich der Trinity Forest Park - ein beliebter Ort zum Wandern junger Eltern. Und in den Höfen für Kinderspielplätze wurden spezielle Bereiche zugeordnet. Sie sind mit allem ausgestattet, was Sie für eine glückliche Kindheit benötigen: moderne und sichere Schaukeln, Sandkästen und Bergsteiger. Ausrüstung und Spielszenarien auf Spielplätzen werden zusammen mit einem Team von Kinderpsychologen für die richtige Entwicklung des Kindes entwickelt und ihr Interesse zu erhöhen. Es gibt auch zwei Kindergärten in der Nähe des Hauses, von denen einer bereits gebaut wurde und eine Schule mit 1.100 Plätzen. Die Schule kann zu Recht als Modellbildungseinrichtung bezeichnet werden. Sie legt die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft. Es gibt eine Robotik-Klasse, einen IT-Cluster, einen 25-Meter-Pool und gut ausgestattete Fitnessstudios.