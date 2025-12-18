  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Leninsky District, Russland

Widnoje
1
Sapronovo
1
Wohnanlage ZK 1 j Donskoj
Sapronovo, Russland
von
$80,148
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 24
Lage des Komplexes: Der 1. Donskoy-Komplex liegt 7 km von der Moskauer Ringstraße entlang der Autobahn M-4 Don entfernt. Es vereint alle Vorteile einer komfortablen urbanen Umgebung und einer natürlichen Umgebung. Das Projekt ist ein ziemlich großer Prozentsatz der Wohnungen mit 2-3 Seiten d…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK Uznaa Bitca
Leninsky District, Russland
von
$83,176
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 24
Fläche 23–113 m²
242 Immobilienobjekte 242
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
22.9 – 47.7
84,049 – 165,375
Wohnung 2 zimmer
44.0 – 71.0
129,972 – 175,860
Wohnung 3 zimmer
62.6 – 85.9
159,340 – 239,185
Wohnung 4 zimmer
89.3 – 112.8
218,188 – 272,926
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK 1 j Uznyj
Leninsky District, Russland
von
$118,555
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 25
Lage des Komplexes: Einer der Vorteile von 1-DSC-Projekten ist große verglaste Loggias. Ein weiterer Vorteil ist das faire Euro-Format. Das gesamte Projekt umfasst ein intelligentes Heimsystem. Das installierte Gerätepaket umfasst: WLAN-Relais für die Verwaltung von Verbrauchergruppen, kabel…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
