Wohnkomplex ZK Sydney City

Lage des Komplexes: Premium-Klasse direkt am Ufer des Moskauer Flusses, mit direktem Zugang zum Ufer und atemberaubendem Panoramablick! Auf der Schelekikhinskaja Uferpromenade gibt es einen Pier für Flussbahnen. Sie haben Zugang zu der einzigen Moskauer Transport Arterie, die nie Staus ist: 20 Minuten nach Moskau City, und sogar mit inspirierenden Blick auf den Weg. Zutrittsgruppen von Häusern sind individuelle Designprojekte, die den drei Hauptplätzen im Leben Lermontov gewidmet sind: Tarkhan, St. Petersburg und der Kaukasus, die eine Kombination aus Ästhetik und Komfort kombinieren. Das stürmische Leben der Nachbarn wird Ihren Frieden nicht mehr stören, und niemand wird auf Sie klopfen, wenn Sie die Lautstärke in Ihrem Lieblingsmusik-Track oder Ihre Kinder wollen einen Nachtlauf arrangieren! Lebe nach deinen eigenen Regeln. In jeder Wohnung verbunden Grundpaket "Smart apartment" vergessen Sie die Sorge um Leckage; setzen Sie Ihre Szenarien für die Verwaltung von Geräten und Strom; kommunizieren Sie mit "Smart Apartment" Stimme; Sie können das „Basic-Paket“ einfach erweitern und zusätzliche Optionen und Geräte anschließen, um den Betrieb von Haushaltsgeräten und -systemen von überall auf der Welt zu steuern, zum Beispiel: die Heizung des Abendessens einschalten; die Helligkeit des Lichts einstellen; das Volumen der Musik einstellen; die Arbeit der warmen Böden einstellen; Zugänglichkeit des Verkehrs: 50 m zur neuen U-Bahn-Station "Zvenigorodskaya". Die zweite Straße von der CAO und die Nachbarschaft mit Moscow City. Alle Arten von öffentlichen Verkehrsmitteln, einschließlich Flussbahnen, sind zu Fuß erreichbar. Interne Infrastruktur: Die wichtigste Lebensart des Viertels ist der zentrale Boulevard. Gerne finden Sie, dass der Weg zu renommierten Schulen und Universitäten, Unterhaltung und Geschäften wurde auf ein paar Minuten mit dem Auto reduziert.