Wohnkomplex ZK Sky Garden

Lage des Komplexes: Sky Garden befindet sich im Gebiet Pokrovskoye-Streshnevo. Auf dem Gebiet dieses Bereichs Lärm Blatt des gleichen Namens Park. Eine grüne malerische Gegend, Flüsse und Kanäle in der Nähe, saubere frische Luft aus den Moskauer Vorort Blätter ist ein idealer Ort, um Teil der Natur zu fühlen. Gleichzeitig wird die entwickelte Bildungs-, Sozial- und Verkehrsinfrastruktur Ihnen alle Vorteile des Wohnens in einer Metropole überlassen. Sky Garden ist die perfekte Balance zwischen der natürlichen und urbanen Umgebung. Zugänglichkeit des Verkehrs: Nur 12 Minuten zu Fuß nach Tushinskaya und 15 Minuten zum Bahnhof Tushinskaya. Mit dem Auto: 2 km zur Autobahn Volokolamsk, 2,5 km zur Moskauer Ringstraße und 15 km zum Gartenring Interne Infrastruktur: Zu Ihrem Service sind moderne Spielplätze: hier werden Ihre Kinder gerne Stämme klettern, die Rutschen stürmen und versuchen, nicht nass zu werden, unter den Strömen des Brunnens laufen. Der Sky Garden ist voller Möglichkeiten für Jung und Erwachsene. Aktivitäten werden angeboten: Meisterkurse im Yoga auf dem englischen Rasen, Workout-Bereich, Fahrradparkplatz. Auch auf dem Gebiet des Komplexes stehen Ihnen zur Verfügung: polyklinisch, Apotheke, Supermarkt, Erholungsbereich, Trockenbrunnen und Spielplatz für Jugendliche. Raum für Arbeit, ausgestattet mit einem Kaffee-Punkt und bequemen Tagungsräumen. Auch in Ihrem Service sind Cafés und Restaurants im kommerziellen Cluster. Der Spielraum in der zentralen Lobby ist mit einem zweistöckigen Komplex, weichen Taten, Büchern und Spielen ausgestattet, die Kinder fesseln können. In jedem Eingang zu minus der ersten Etage gibt es Zimmer für die Aufbewahrung von Erwachsenen und Kinderfahrräder, Kinderwagen und Roller. Köstliche heiße Gebäck, ein Restaurant mit Lieblingsgerichten, ein zuverlässiger Schuhreparaturladen, ein Kunst- oder Sportbereich für ein Kind, Fitness oder Yoga für Sie sowie alles, was Sie für den Alltag benötigen - es gibt nur wenige Minuten von Ihrem Eingang. Im Inneren des Projekts befindet sich eine Parkfläche von 3,5 Hektar mit Spielplätzen und Sportplätzen, Erholungsgebieten, einem zentralen Platz, einem trockenen Brunnen und einem dekorativen Teich. Das angrenzende Ufer ist für gemütliche Spaziergänge angelegt und am Wasser ruhen Wir haben alle Bedingungen geschaffen, damit Sie sich in hervorragender körperlicher Form halten können: ein Trainingsbereich in der frischen Luft, ein Yoga-Bereich, Sportstudios, eine separate Infrastruktur für Radsportfans und malerische Router für Läufer.