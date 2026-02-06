  1. Realting.com
  Russland
  Guryevsky District
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Guryevsky District, Russland

Gurjewsk
1
Wohnanlage Vasilki
Wassilkowo, Russland
von
$46,574
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 9
Der Wohnkomplex „Vasilki“ befindet sich am östlichen Stadtrand von Kaliningrad, nördlich von –. Eine Besonderheit sind die praktischen Designs –, eine Tiefgarage und Lagerräume. Kurz gesagt, alles, was Sie für ein komfortables Leben brauchen
Wohnanlage Palmburg
Guryevsky District, Russland
von
$65,868
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
ZH Palmburg von einem der größten Entwickler in Kaliningrad bietet vom Pier aus Leben in der Nähe des Flusses. Auf diese Weise können Sie eine Yacht kaufen und ins offene Meer fahren, hauptsächlich von der Wohnung aus. Das System ist erfolgreich, der Komplex ist niedrig, die Luft ist frisch.…
Wohnviertel River Park
Gurjewsk, Russland
von
$52,653
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Komfort in der Wohngegend ‑ River Park Project – in Guryevsk bei Kaliningrad in einem günstigen und ökologischen Gebiet. Das einzigartige architektonische Konzept des Projekts kombiniert harmonisch moderne architektonische Trends mit klassischen Elementen. Besonderer Charme und Schönheit 5 ‑…
