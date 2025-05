Für den Erwerb von Wohnraum fallen keine Steuern oder Gebühren an. Ausländer müssen beim Verkauf von Immobilien in Russland eine Steuerabgabe zahlen (13 % des Immobilienpreises), wenn der Verkauf von Immobilien in Russland früher als 3 Jahre nach dem Kaufdatum erfolgt. Darüber hinaus müssen Gebietsfremde für den Besitz einer Wohnung die Vermögenssteuer in Höhe von 0,5 % des Wertes der Wohnung zahlen.