  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Moskau
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Moskau, Russland

Kommunarka
4
Wnukowo
1
Troizk
1
Kommunarka
1
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Wohngebäude NICOLE
Moskau, Russland
von
$2,48M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Fläche 61–265 m²
132 Immobilienobjekte 132
Heatherwick Studio und Paris Classical Architecture bringen ihr unermessliches Talent zur Aufgabe, das einmal war – und wird bald wieder sein – Moskaus wünschenswertste Nachbarschaft wieder aufzubauen. Die Architektur erfindet das Erbe, indem sie es wagte, sich lange, historische Fassaden m…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.8 – 152.9
2,44M – 11,39M
Wohnung 2 zimmer
95.0 – 190.8
3,89M – 10,94M
Wohnung 3 zimmer
164.1 – 241.9
5,81M – 12,75M
Wohnung 4 zimmer
264.3 – 265.0
9,91M – 10,54M
Bauherr
MR
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Russland
von
$156,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Lage des Komplexes: Im Wohnkomplex der Komfort-plus-Klasse "1st Yasenevsky" stehen die Vorteile von zwei Lebensstilen zur Verfügung. Schließlich, nur wenige Gehminuten von der U-Bahn, eine Schule mit einem 25-Meter-Schwimmbad und einem IT-Cluster und zur gleichen Zeit wie 63 Hektar angelegte…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Wohnviertel Desnarechye
Troizk, Russland
von
$66,587
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
Alle Vorteile der Hauptstadt gegen den Hintergrund einer malerischen LandschaftDas Großprojekt im Südwesten von Moskau umfasst drei neue Bezirke ("Zentrale"). Sie sind von einer gemeinsamen Idee vereint: die Träume der modernen Bewohner über einen interessanten, bequemen und vielfältigen urb…
Bauherr
A101
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Wohnanlage ZK Rezisser
Moskau, Russland
von
$495,837
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 38
Lage des Komplexes: Die Lage der Gebäude des Komplexes in Form eines Drei-Punkt-Stars, sowie verschiedene Höhen der Gebäude erlaubt, einen ausgezeichneten Blick auf fast alle Wohnungen über dem Baumspiegel zu erhalten. Darüber hinaus inspirieren die spezifischen Merkmale des Gebiets die Erru…
Bauherr
ГК "ФСК"
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Aparthotel Koroleva 13
Moskau, Russland
von
$114,493
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 10
Fläche 45–56 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohn-Business-Class-Apartments « Queen 13 » für diejenigen, die in der Region Ostankino leben und arbeiten und diesen Ort lieben. / p Ein zehnstöckiges Haus für 205 Apartments bietet zukünftigen Bewohnern einzigartige Apartmentformate, darunter 4 Penthäuser mit Terrassen, von denen 2 z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.0 – 47.6
163,103 – 187,837
Wohnung 2 zimmer
55.5
228,208
Immobilienagentur
One Moscow
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Kommunarka, Russland
von
$119,740
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 20–121 m²
661 Immobilienobjekt 661
Live! Job! Sich ausruhen! Das Wohngebiet „ Prokshino liegt am Rande eines großen Teiches, 500 m von einer bestehenden U-Bahnstation entfernt. Die Küste wird fast einen Kilometer entlang der Häuser verlaufen. In der Nähe erscheint ein großes Unternehmen - ein Viertel mit einem Einkaufszentrum…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
20.2 – 57.1
145,168 – 310,528
Wohnung 2 zimmer
33.9 – 92.5
208,500 – 368,940
Wohnung 3 zimmer
56.5 – 90.1
305,152 – 470,307
Wohnung 4 zimmer
66.5 – 120.5
314,520 – 561,451
Bauherr
A101
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Wohnanlage ZK 1 j Izmajlovskij
Moskau, Russland
von
$159,054
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 32
Lage des Komplexes: Das moderne Architekturprojekt „1. Izmailovsky“ ist ein idealer Ort zum Leben, im östlichen Teil von Moskau, umgeben von 14.000 Hektar Wald. Der Komplex wird mit einer Atmosphäre eines gesunden Lebensstils und Wohlbefindens durchdrungen. Der lila Garten und nahe gelegene …
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Wohngebäude ONE Flat
Moskau, Russland
von
$657,541
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 90
Fläche 33–103 m²
80 Immobilienobjekte 80
Verkaufsstart für Apartments in ONE – Russlands innovativster Wolkenkratzer. Das Hotel liegt in Moskaus renommiertesten Geschäftsviertel – Moskau-Stadt. Jetzt verfügbar: eine 2-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 79,2 m2 auf der 38 Etage. Der neue Premium Wohnkomplex ONE befindet sich …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.7 – 60.9
627,178 – 1,05M
Wohnung 2 zimmer
67.2 – 93.4
1,07M – 1,51M
Wohnung 3 zimmer
97.1 – 103.0
1,74M – 1,81M
Bauherr
MR
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Russland
von
$121,475
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 84 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ecke Barcelona in Moskau Spanische Bezirke „ ” separater und ruhiger Wohnkomplex – br / br /> Derzeit wird ein zweiter Bezirk des Projekts mit Wohngebäuden gebaut - und Business Class -, Geschäften, Cafés, Haushaltsdienstleistungen, Kindergärten und einem großen Bildungskomplex. Zur Erho…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
83.5
295,085
Bauherr
A101
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Wohnanlage ZK Sky Garden
Moskau, Russland
von
$195,494
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 44
Lage des Komplexes: Sky Garden befindet sich im Gebiet Pokrovskoye-Streshnevo. Auf dem Gebiet dieses Bereichs Lärm Blatt des gleichen Namens Park. Eine grüne malerische Gegend, Flüsse und Kanäle in der Nähe, saubere frische Luft aus den Moskauer Vorort Blätter ist ein idealer Ort, um Teil de…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Wohnviertel Rodnye kvartaly
Marushkino, Russland
von
$59,999
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Eine kleine Heimat in einem riesigen MoskauEin neuer Wohnkomplex wird in einer gemütlichen, umweltfreundlichen Lage im Südwesten der Hauptstadt gebaut. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich gut gepflegte, risikoarme Dörfer und der malerische Ulyanovsk Forest Park. Dank dieser, inspirie…
Bauherr
A101
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Wohnanlage ZK Rotterdam
Moskau, Russland
von
$240,080
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 29
Fläche 27–100 m²
40 Immobilienobjekte 40
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
27.0 – 42.6
242,504 – 343,744
Wohnung 2 zimmer
46.2 – 60.2
333,958 – 479,281
Wohnung 3 zimmer
64.1 – 86.9
418,066 – 682,052
Wohnung 4 zimmer
90.2 – 100.4
536,100 – 606,940
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Kommunarka, Russland
von
$74,036
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Zen der Großstadt Der neue Stadtteil Zen Quarters entsteht im Südwesten der Hauptstadt – entlang der Küste des malerischen Ivanovsky-Teichs und des Varvarka-Flusses. Das Projekt basiert auf der „Kombination des Unpassenden“, der Harmonie des Einfachen und Raffinierten, des Natürlichen und d…
Bauherr
A101
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Wohnanlage Republic
Moskau, Russland
von
$291,225
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 26
Fläche 27–141 m²
5 Immobilienobjekte 5
Republik — neues Premium-Quartal auf Presnensky Val. br / br / Das Viertel befindet sich auf dem Gebiet der ehemaligen Autowerkstätten der Eisenbahnstrecke Moskau-Alexandrovsky in der Nähe der U-Bahn « Weißrussisch ». Im Wohnviertel wird die Republik 10 Wohntürme auf 24 bis 45 Etage…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.5
355,308
Wohnung 2 zimmer
69.9 – 75.2
516,529 – 595,977
Wohnung 4 zimmer
140.8
1,11M
Studio
27.0
229,639
Immobilienagentur
One Moscow
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Wohnanlage GloraX Aura Belorusskaya
Moskau, Russland
von
$296,721
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 21
Fläche 34–123 m²
5 Immobilienobjekte 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Premium-Repräsentantenprojekt im Leningradsky Prospekt-Gebiet des Bundestagsentwicklers GloraX. Das Clubformat des Hauses bietet den Bewohnern eine exklusive Lebensqualität und alle Vorteile eines einzigen erfolgreichen sozialen Umfelds. br / br / Die mod…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.8
365,705
Wohnung 2 zimmer
67.6
433,364
Wohnung 3 zimmer
92.0
569,179
Wohnung 4 zimmer
122.7
920,556
Studio
34.2
225,529
Immobilienagentur
One Moscow
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Wohnanlage ZK 1 j Leningradskij
Moskau, Russland
von
$145,368
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 15
Lage des Komplexes: Das Konzept der Verbesserung verbindet die Merkmale der beiden Städte harmonisch. Das Gebiet des Komplexes wurde durch Pfeile von Gehboulevards durchbohrt, reduziert Kopien von St. Petersburg avenues. Wir bemühen uns, dass jedes Element der LCD ausgedacht wird, gefüllt mi…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Wohnanlage ZK 1 j Salarevskij
Salarevo, Russland
von
$171,966
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 25
Lage des Komplexes: Die gesamte Nachbarschaft ist im Konzept von “keine Autos”. Parkierte Autos verwöhnen die Landschaft nicht, und Eltern müssen sich keine Sorgen um bewegende Kinder um den Block. Das Gebiet des Komplexes ist das Reich der Fußgänger. Was sollten Sie tun, wenn Sie oder Sie e…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnviertel Skandinaviya
Wohnviertel Skandinaviya
Wohnviertel Skandinaviya
Wohnviertel Skandinaviya
Kommunarka, Russland
von
$121,475
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 20–123 m²
303 Immobilienobjekte 303
Die Kunst eines glücklichen Lebens Die Grundlage des Projekts – ist der Lebensstil der nordischen Länder, die durchweg in « Glücksbewertungen » führend sind. LCD « Skandinavien » wird an der Grenze des Butov Forest Park im umweltfreundlichen südwestlichen Teil Moskaus — für diejenigen geba…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
19.8 – 54.9
126,799 – 289,819
Wohnung 2 zimmer
35.8 – 85.0
198,916 – 445,687
Wohnung 3 zimmer
54.9 – 93.2
280,959 – 485,499
Wohnung 4 zimmer
65.0 – 120.8
313,389 – 494,344
Wohnung 5 zimmer
123.0
537,819
Bauherr
A101
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Wohnanlage ZK Arhitektor
Moskau, Russland
von
$269,035
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 47
Lage des Komplexes: Das Gefühl eines gemütlichen Hauses sollte mit dem Eingang beginnen. Wir haben versucht, alle Nuancen zur Verfügung zu stellen, damit unsere Aufzüge die höchsten modernen Anforderungen erfüllen. Sie können immer sehen, wer das Telefon anruft. In jeder Wohnung verbunden Gr…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Wohnanlage ZK Dvizenie Govorovo
Moskau, Russland
von
$176,361
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Lage des Komplexes: Auf den ersten Etagen der komplexen Bewegung. Es wird eine eigene kommerzielle Infrastruktur haben. So werden die Bewohner des Komplexes immer in der Lage, Kaffee von Ihrem Lieblings-Kaffee-Shop genießen, gehen Sie in den Minimarkt für Milch auf dem Weg nach Hause und lau…
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnviertel Yuzhnye sady
Wohnviertel Yuzhnye sady
Wohnviertel Yuzhnye sady
Moskau, Russland
von
$114,545
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Fläche 24–101 m²
85 Immobilienobjekte 85
Der Sommer lebt im Süden Im südlichen Fall von Moskau, umgeben von Parks, wird ein neuer Bezirk der südlichen Gärten wachsen. Sein Name bläst die Wärme und das Aroma blühender Bäume. Die entspannte Atmosphäre des Südens erzeugt warme Schattierungen und natürliche Materialien für Beschichtu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
24.1 – 36.1
171,757 – 220,079
Wohnung 2 zimmer
36.4 – 54.2
224,965 – 279,614
Wohnung 3 zimmer
55.7 – 84.5
284,375 – 385,934
Wohnung 4 zimmer
83.1 – 100.6
367,819 – 483,420
Bauherr
A101
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Wohnanlage Portland
Moskau, Russland
von
$153,884
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 25–117 m²
9 Immobilienobjekte 9
Portland - ein Küstenviertel von 8 Häusern bis zu 29 Stockwerken mit Geschäftswohnungen in der Region Pechatniki in der South Port Street Das Architekturprojekt « PORTLAND » wurde von De Architekten Cie entwickelt. Der Komplex besteht aus 2 Linien. Jedes verfügt über 4 Türme, die durch Eink…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
25.4 – 44.8
119,982 – 221,540
Wohnung 2 zimmer
56.6 – 90.4
206,082 – 379,665
Wohnung 3 zimmer
88.3
313,533
Wohnung 4 zimmer
99.9 – 116.6
408,387 – 465,564
Studio
27.0
160,471
Immobilienagentur
One Moscow
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Wohnanlage Forst
Moskau, Russland
von
$215,574
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 20
Fläche 28–136 m²
4 Immobilienobjekte 4
Das Projekt « FORST » befindet sich an einem malerischen Ort in Moskau in der Nähe des Simonovskaya-Damms. br / Laut offizieller Website, Das Projekt besteht aus fünf Gebäuden für 808 Wohnungen. Einige Apartments sind mit Terrassen br / ausgestattet. Der Innenhof ist landschaftli…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
40.4
198,453
Wohnung 2 zimmer
60.5
303,093
Wohnung 3 zimmer
136.5
846,786
Studio
27.7
159,390
Immobilienagentur
One Moscow
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Wohnanlage ZK Sydney City
Moskau, Russland
von
$295,999
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 44
Fläche 42–162 m²
30 Immobilienobjekte 30
Lage des Komplexes: Premium-Klasse direkt am Ufer des Moskauer Flusses, mit direktem Zugang zum Ufer und atemberaubendem Panoramablick! Auf der Schelekikhinskaja Uferpromenade gibt es einen Pier für Flussbahnen. Sie haben Zugang zu der einzigen Moskauer Transport Arterie, die nie Staus ist: …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.7
454,951
Wohnung 3 zimmer
76.6 – 82.9
572,166 – 848,126
Wohnung 4 zimmer
111.2 – 118.2
1,39M – 1,53M
Wohnung 5 zimmer
113.7 – 162.2
883,826 – 2,04M
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Wohnanlage ZK Sydney Prime
Moskau, Russland
von
$810,573
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 9
Fläche 58–138 m²
13 Immobilienobjekte 13
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
58.0 – 58.6
821,581 – 862,311
Wohnung 3 zimmer
96.4 – 128.6
1,40M – 1,73M
Wohnung 4 zimmer
135.8 – 137.6
1,72M – 1,81M
Bauherr
ГК "ФСК"
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Wohngebäude Dom na Zorge
Moskau, Russland
von
$176,302
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
The new Sorge legend "House on Sorge" of business class is being built in the prestigious Sokol district with historical Stalinist buildings and status residential complexes, worthily continuing the urban planning tradition of this part of the capital and at the same time possessing a uniqu…
Bauherr
A101
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Wohnanlage Primavera
Moskau, Russland
von
$290,164
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Fläche 41–101 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Clubstadt am Primavera River liegt an einer der malerischsten Küsten im Nordwesten Moskaus. br / Bei Apartments mit unübertroffenem Blick auf den Fluss können Sie Sonne und Wasser gleichzeitig bewundern, und die erste Linie bleibt immer die erste.
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.2 – 44.3
230,812 – 257,962
Wohnung 2 zimmer
77.3 – 100.9
340,962 – 609,756
Immobilienagentur
One Moscow
