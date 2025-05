Wohnkomplex ZK Arhitektor

Lage des Komplexes: Das Gefühl eines gemütlichen Hauses sollte mit dem Eingang beginnen. Wir haben versucht, alle Nuancen zur Verfügung zu stellen, damit unsere Aufzüge die höchsten modernen Anforderungen erfüllen. Sie können immer sehen, wer das Telefon anruft. In jeder Wohnung verbunden Grundpaket "Smart apartment" vergessen Sie die Sorge um Leckage; setzen Sie Ihre Szenarien für die Verwaltung von Geräten und Strom; kommunizieren Sie mit der "Smart Apartment" Stimme; Sie können leicht erweitern das "Grundpaket" und verbinden zusätzliche Optionen und Geräte, um den Betrieb von Haushaltsgeräten und Systemen von überall in der Welt zu steuern. Die Verfügbarkeit von Speisekammer ermöglicht es Ihnen, perfekte Bestellung und Komfort zu erhalten! Unter den Türmen gibt es einen dreistufigen Parkplatz für 670 Autos mit direktem Zugang von Wohnungen von jedem Eingang. Auf dem Umfang des Parkplatzes befindet sich ein Parkplatz für 30 Sitzplätze. Zugänglichkeit des Verkehrs: Zur U-Bahn "Kaluga" - 12 Gehminuten, 14 Minuten (7 km) bis TTK, 9 Minuten (6 km) bis MKAD, 18 Minuten (11 km) zum Gartenring. In Fußnähe zum Vorontsov Park Interne Infrastruktur: Das LCD verfügt über eine gut durchdachte, reiche Infrastruktur von drei Zonen. In der Haupteingangsgruppe konzentrierten sich alle Vorteile der modernen Metropole: Supermarkt, Restaurant, Fitness-Club, Apotheken, Schönheitssalons und Kaffee-Shop. Für laute Kinderspiele wird die untere Ebene zugewiesen, wir haben Spiele für die jüngsten und älteren Kinder zur Verfügung gestellt. Für Freizeit Erwachsene gibt es Plätze für Sport, Yoga, Liegestühle und Holzterrassen zur Erholung.