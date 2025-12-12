  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Kommunarka, Russland

Wohnviertel Skandinaviya
Kommunarka, Russland
von
$121,475
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 20–123 m²
304 Immobilienobjekte 304
Die Kunst eines glücklichen Lebens Die Grundlage des Projekts – ist der Lebensstil der nordischen Länder, die durchweg in « Glücksbewertungen » führend sind. LCD « Skandinavien » wird an der Grenze des Butov Forest Park im umweltfreundlichen südwestlichen Teil Moskaus — für diejenigen geba…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
19.8 – 54.9
126,799 – 289,819
Wohnung 2 zimmer
35.8 – 85.0
198,916 – 445,687
Wohnung 3 zimmer
54.9 – 93.2
280,959 – 485,499
Wohnung 4 zimmer
65.0 – 120.8
313,389 – 494,344
Wohnung 5 zimmer
123.0
537,819
Bauherr
A101
