Wohnanlage ZK 1 j Lermontovskij
Ljuberzy, Russland
von
$117,727
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 25
Lage des Komplexes: Das Gefühl eines gemütlichen Hauses sollte mit dem Eingang beginnen. Wir haben versucht, alle Nuancen zur Verfügung zu stellen, damit unsere Aufzüge die höchsten modernen Anforderungen erfüllen. Ein Hof ohne Autos, ein geschlossener, sicherer Ort mit bequemem Zugang für I…
Bauherr
ГК "ФСК"
