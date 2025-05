Wohnkomplex ZK Rotterdam

Lage des Komplexes: Rotterdam hat eine ausgezeichnete Lage, die es Ihnen ermöglicht, Ihre aktuelle Route und den Transport basierend auf Stimmung, Ziele und Wetter zu wählen. Von hier aus ist es bequem, mit der U-Bahn zum Zentrum zu gelangen - die Station ist zu Fuß und mit dem Auto. Der Warschauer Highway verbindet die Wohnanlage mit TTK und durch die Straße Lyusinovskaya und Mytnaya - mit dem Gartenring. Als alternative Route können Sie das Nagatinskaja-Bodschaft nutzen: Die Straße entlang des Moskauer Flusses führt zum Kreml und Paveletsky Bahnhof. Für eine gemütliche Fahrt werden Straßenbahnen und in der warmen Saison - Fahrradrouten entlang des Flusses bereitgestellt. Zugänglichkeit des Verkehrs: Nur 5 Minuten zu Fuß zur U-Bahn "Nagatinskaja" und 8 Minuten vom MCC "Upper Boilers". In der Nähe von Aeroexpress zur U-Bahn "Domodevo". Zu TTK 2,2 km und 4,9 km zum Gartenring. Interne Infrastruktur: Wenn Sie nach der perfekten Balance zwischen Ruhe und Arbeit suchen und eine aktive Lebensposition haben - LCD "Rotterdam" werden Sie gerne. Im LCD: Coworking-Bereiche, Playhab und Spielplätze für Erholung mit der ganzen Familie. In der Nähe des Geschäftszentrums von Moskau, umgeben von 5 Parks, Sport- und Unterhaltungszentren Wenn Sie malerische Aussichten und lange Spaziergänge mögen - Rotterdam Wohnanlage ist eine gute Option für Sie, da es direkt am Nagatinskaja Ufer mit Zugang zum Moskauer Fluss liegt! Rotterdam hat ein Gleichgewicht zwischen einem Hochhaus und einem risikoarmen Gebäude, das das Gefühl des Komforts nicht verloren hat und den Eindruck des städtischen Dschungels nicht schafft. Wenn Sie gerne oben und ohne Einschränkungen sein - wählen Sie die oberen Etagen. Für diejenigen, die Komfort und Zeit schätzen. Für diejenigen, die Komfort und persönlichen Raum schätzen Für diejenigen, die sich um Komfort, Sicherheit und persönlichen Raum in der lokalen Umgebung kümmern