Neubauwohnungen in Rajon Odinzowo, Russland

Wohnanlage ZK Zavoronki klab
Rajon Odinzowo, Russland
von
$70,987
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Lage des Komplexes: Um einen harmonischen Raum zu schaffen, verfügt das Projekt über alle notwendigen Infrastrukturen, angefangen von geschlossenen Höfen mit Spielplätzen und Erholungsbereichen, ein Fitnessstudio mit Minisaunas und ein Kinderzimmer, bis hin zu einem angelegten Ufer, wo sich …
Bauherr
ГК "ФСК"
