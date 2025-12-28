  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Kommunarka
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kommunarka, Russland

Moskau
19
Kaliningrad
19
Föderationskreis Nordwest
27
Föderationskreis Zentralrussland
39
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Alle anzeigen Wohnviertel Dzen-kvartaly
Wohnviertel Dzen-kvartaly
Kommunarka, Russland
von
$74,036
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Zen der Großstadt Der neue Stadtteil Zen Quarters entsteht im Südwesten der Hauptstadt – entlang der Küste des malerischen Ivanovsky-Teichs und des Varvarka-Flusses. Das Projekt basiert auf der „Kombination des Unpassenden“, der Harmonie des Einfachen und Raffinierten, des Natürlichen und d…
Bauherr
A101
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Alle anzeigen Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Wohnanlage ZK 1 j Asenevskij
Kommunarka, Russland
von
$153,488
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Lage des Komplexes: Im Wohnkomplex der Komfort-plus-Klasse "1st Yasenevsky" stehen die Vorteile von zwei Lebensstilen zur Verfügung. Schließlich, nur wenige Gehminuten von der U-Bahn, eine Schule mit einem 25-Meter-Schwimmbad und einem IT-Cluster und zur gleichen Zeit wie 63 Hektar angelegte…
Bauherr
ГК "ФСК"
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Wohnanlage Ispanskie kvartaly
Kommunarka, Russland
von
$121,475
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Ecke Barcelona in Moskau Spanische Bezirke „ ” separater und ruhiger Wohnkomplex – br / br /> Derzeit wird ein zweiter Bezirk des Projekts mit Wohngebäuden gebaut - und Business Class -, Geschäften, Cafés, Haushaltsdienstleistungen, Kindergärten und einem großen Bildungskomplex. Zur Erho…
Bauherr
A101
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Wohnviertel Prokshino
Kommunarka, Russland
von
$119,740
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 20–121 m²
641 Immobilienobjekt 641
Live! Job! Sich ausruhen! Das Wohngebiet „ Prokshino liegt am Rande eines großen Teiches, 500 m von einer bestehenden U-Bahnstation entfernt. Die Küste wird fast einen Kilometer entlang der Häuser verlaufen. In der Nähe erscheint ein großes Unternehmen - ein Viertel mit einem Einkaufszentrum…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
20.2 – 57.1
147,461 – 315,435
Wohnung 2 zimmer
33.9 – 92.5
211,795 – 373,777
Wohnung 3 zimmer
56.5 – 90.1
302,242 – 477,739
Wohnung 4 zimmer
66.5 – 120.5
319,490 – 570,323
Bauherr
A101
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen