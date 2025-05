Wohnkomplex ZK 1 j Uznyj

Lage des Komplexes: Einer der Vorteile von 1-DSC-Projekten ist große verglaste Loggias. Ein weiterer Vorteil ist das faire Euro-Format. Das gesamte Projekt umfasst ein intelligentes Heimsystem. Das installierte Gerätepaket umfasst: WLAN-Relais für die Verwaltung von Verbrauchergruppen, kabelloser Überlappungskran mit elektronischem Antrieb, kabelloser Lecksensor, Yandex Mini Station. Seine Lage kann aufgrund der Zugänglichkeit und der Nähe zu natürlichen Objekten als erfolgreich bezeichnet werden. In der Nähe gibt es einen Wald, und in jedem Hof gibt es Obstbäume. Im Frühjahr umhüllt das Viertel eine weiß-rosa Wolke: Apfelbäume, Birnen, Pflaumen blühen. Bis August wird die Luft mit dem Aroma der reifen Früchte gefüllt. Im Winter erstreckt sich ein Ski unter den frostbedeckten Bäumen. Zugänglichkeit des Verkehrs: - Öffentliche Verkehrsmittel: Der aktuelle Bahnhof Bulatnikovo (zukünftig MDC D5) ist nur 10-12 Minuten zu Fuß erreichbar. - Personalfahrzeuge: Günstiger Ausgang zur Autobahn M4-Don Richtung Moskau und der Region - 850 m, zur Moskauer Ringstraße - 1 km Interne Infrastruktur: Schöne durchdachte Eingänge sind ein weiterer Vorteil des 1. Süd-Projekts. Der Eingang zum Durchgang ist von der Straße und vom Hof. Dank solider Verglasung sind sie immer leicht und gemütlich. Die Eingänge befinden sich auf dem Boden, so dass sowohl junge Eltern mit einem Kinderwagen und Bewohner mit Behinderungen nicht durch den Eingang und den Ausgang unbequem werden. Der Raum bietet einen Platz unter der Rezeption mit der Ausgabe von Engineering-Netzwerken. Wenn die Bewohner bei einer Generalversammlung entscheiden, dass ein Wachmann oder Concierge benötigt wird, können Sie einen Arbeitsplatz für sie schnell und zu minimalen Kosten organisieren. In den Eingängen gibt es Latrinen für Kinder und Erwachsene. Die Rollstühle in jedem Eingang ermöglichen es Ihnen, Ordnung und Sauberkeit auf den Etagen zu erhalten. Bei einem Spaziergang mit einem vierbeinigen Haustier bei schlechtem Wetter in den Eingängen arrangierten Lapomosh. In den Höfen und öffentlichen Bereichen des 1. Südens so viel interessant für junge Bewohner. Eigene 3 Kindergärten und 2 große Schulen wörtlich "unter den Fenstern" Das Highlight des Projekts ist das Fußgänger boulevard-arboretum, es ist ideal für Familienwanderungen. Auf den Seiten des Gehbereichs gibt es Punkte für eine Vielzahl von Aktivitäten. Der zentrale Platz auf dem Boulevard ist für all-Saison-Veranstaltungen konzipiert, die Bewohner vereinen.