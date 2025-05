Wohnkomplex ZK Rezisser

Lage des Komplexes: Die Lage der Gebäude des Komplexes in Form eines Drei-Punkt-Stars, sowie verschiedene Höhen der Gebäude erlaubt, einen ausgezeichneten Blick auf fast alle Wohnungen über dem Baumspiegel zu erhalten. Darüber hinaus inspirieren die spezifischen Merkmale des Gebiets die Errungenschaft neuer Horizonte. In jeder Wohnung verbunden Grundpaket "Smart apartment" vergessen Sie die Sorge um Leckage; setzen Sie Ihre Szenarien für die Verwaltung von Geräten und Strom; kommunizieren Sie mit "Smart Apartment" Stimme. Und die Verfügbarkeit von Speisekammer ermöglicht es Ihnen, perfekte Bestellung und Komfort in Ihrer Wohnung zu halten! Zugänglichkeit des Verkehrs: Zur U-Bahn "Prospekt Mira" - 3 Minuten zu Fuß, 4 Minuten zu SVH, 9 Minuten zu TTK, 11 Minuten zur Moskauer Ringstraße, 12 Minuten zum Gartenring Interne Infrastruktur: Das äußere Gebiet des Komplexes ist bedingt in drei Zonen unterteilt. Die Haupteingangsgruppe ist ein offener Bereich von Geschäftsräumen (Coffee Shop, Apotheke, Schönheitssalon). Im geschlossenen Bereich des Hofes fließt die Zeit wie in langsamer Bewegung. Bänke, Liegestühle, Poofs, Gartenschwingen laden zum Entspannen für eine oder zwei Stunden allein mit sich selbst oder in einem kleinen Unternehmen ein. Im östlichen Teil des Territoriums gibt es Spielplätze für Kinder verschiedener Altersgruppen sowie Sportplätze. Die Autoren des Projekts, das Architekturbüro ICube schaffte es, die Atmosphäre der Kinderfilme wiederherzustellen!