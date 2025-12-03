  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Oblast Kaliningrad, Russland

Kaliningrad, Russland
von
$107,238
Etagenzahl 9
Fläche 38–132 m²
57 Immobilienobjekte 57
Das Öko-Viertel «Russkaja Ewropa» («Russisches Europa») wird aus 6 Wohnkomplexen und einem Bildungscluster bestehen, die nach dem Prinzip der «langsamen Stadt» gebaut werden. Die Gesamtfläche des Viertels beträgt über 20 Hektar. Das Projekt wird 7-10 Jahre dauern und soll bis 2030 umgesetzt …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.2 – 68.0
112,734 – 154,441
Wohnung 2 zimmer
65.0 – 100.7
139,577 – 214,586
Wohnung 3 zimmer
115.5 – 131.6
216,447 – 299,128
Bauherr
Русская Европа
Kaliningrad, Russland
von
$63,968
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 9
Levada LCD befindet sich an einem sehr malerischen Ort —, umgeben von Seen. Das dominierende Merkmal der Verbesserung der Terrasse wird außerdem ein Teich sein, der mit einer Promenade ausgestattet ist und in dem sich Erwachsene und Kinder entspannen können. Das — -Design für eine Vielzahl v…
Immobilienagentur
Westdream
Guryevsky District, Russland
von
$65,868
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
ZH Palmburg von einem der größten Entwickler in Kaliningrad bietet vom Pier aus Leben in der Nähe des Flusses. Auf diese Weise können Sie eine Yacht kaufen und ins offene Meer fahren, hauptsächlich von der Wohnung aus. Das System ist erfolgreich, der Komplex ist niedrig, die Luft ist frisch.…
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$69,195
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 10
Das Nakhimov-Viertel — ist ein neues Mikrobezirk im Norden - Osten von Kaliningrad am Ende der Artillerie-Straße. Dieser Ort hat äußerst interessante neue Gebäude und einen gepflegten Privatsektor. In der Nähe der — Schule und des Kindergartens. Das Gebiet entwickelt sich sehr aktiv. Und das…
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$87,824
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
LCD Maple ist eines der wenigen neuen Projekte im zentralen Teil von Kaliningrad. Der Ort ist ruhig und prestigeträchtig. Der Komplex selbst wird interessant präsentiert. Die Nebanalfassaden und die hervorragende Landschaftsgestaltung des Innenhofs machen das Leben in diesem Haus so komforta…
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$67,864
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 9
Newski-Park – ein Wohnviertel im Norden Kaliningrads. Das Projekt beinhaltet die Idee, offene öffentliche Räume zu schaffen, die zur Erholung für Bewohner und Gäste des Viertels gedacht sind. Die Fläche dieser Räume konnte durch eine Reduzierung der Baudichte vergrößert werden. Sie erklärt d…
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$102,462
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Das Haus auf Dmitry Donsky von der IPC Company ist ein Wohnkomplex der Komfortklasse in einer prestigeträchtigen Gegend. Nebenan - Premium-Häuser. Dies ist der zentrale Standort in Kaliningrad. Die Fassade des Hauses ist stilvoll und modern, Layouts mit großer Küche passen zu vielen. Auf der…
Immobilienagentur
Westdream
Gurjewsk, Russland
von
$52,653
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Komfort in der Wohngegend ‑ River Park Project – in Guryevsk bei Kaliningrad in einem günstigen und ökologischen Gebiet. Das einzigartige architektonische Konzept des Projekts kombiniert harmonisch moderne architektonische Trends mit klassischen Elementen. Besonderer Charme und Schönheit 5 ‑…
Immobilienagentur
Westdream
Rauschen, Russland
von
$156,928
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 38 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihr privates Refugium am Meer – Premium-Apartments ELYBAY an der Ostseeküste Stellen Sie sich vor: Sie wachen auf mit dem Klang der Wellen, öffnen Ihre Panoramafenster und sehen die Sonne über der Ostsee aufgehen. Frühstück mit Meeresblick, Fahrten im Mercedes-Benz V-Class auf Abruf, aben…
Bauherr
ElyBay
Kaliningrad, Russland
von
$71,862
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Alpin Resident Complex — neue architektonische Dominante im Norden - Osten von Kaliningrad. Rund — der Privatsektor und niedrige Gebäude. Überall — frische Luft. Die Lage ist so, dass sich die gesamte Infrastruktur in der Nähe befindet, nicht weit vom Stadtzentrum entfernt.
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$58,550
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 16
House on the Batal — ist ein weiteres Entwicklungsprojekt für die sich dynamisch entwickelnde Moskauer Region Kaliningrad. Der Entwickler mit langjähriger Erfahrung und Reputation bietet an, Apartments mit interessantem Design, einer angelegten Terrasse und modernen Fassadenlösungen zu kaufe…
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$61,211
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 16
ZHK Summer von einem der größten Entwickler von Kaliningrad ist eine hervorragende Version der mehrstöckigen Entwicklung an einem malerischen Ort mit reichen Eigenschaften. Ein Innenhof ohne Autos und Tiefgarage ist ein erstklassiger Komfort. Seedamm, Blick von den Fenstern auf diesen See, g…
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$163,007
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 9
LCD Fish Village ist nicht nur ein Wohnkomplex. Tatsächlich ist dies eine neue Attraktion in Kaliningrad und ein neuer Anziehungspunkt. Ausdrucksfassaden, das touristischste Reiseziel, ein Gebiet mit einer hoch entwickelten Infrastruktur, eine große Anzahl von Parkflächen. Alle Merkmale des …
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$72,499
Etagenzahl 11
Über den KomplexDas russische Europa Ecoquarter wird aus 6 Wohnkomplexen und einem Bildungscluster bestehen, der auf dem Prinzip einer langsamen Stadt aufgebaut ist. Die Gesamtfläche des Quartals beträgt mehr als 20 Hektar. Das Projekt ist für 7-10 Jahre konzipiert und wird bis 2030 umgesetz…
Immobilienagentur
РЕФЕРЕНТИНВЕСТ
Kaliningrad, Russland
von
$56,554
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 12
Der Wohnkomplex Alpenstadt ist ein riesiges neues Gebiet im Norden von Kaliningrad. Explosionen sind geplant 6. Der Komplex ist von privaten Gebäuden und Naturlandschaften umgeben. Vorteile: modernes Design, Tiefgarage und ausgestattete Spielplätze. Und auch: langjährige Erfahrung und Reputa…
Immobilienagentur
Westdream
Rauschen, Russland
von
$101,131
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
LCD Svetlogorsk 3 — ist nicht nur ein Wohngebäudekomplex, sondern ein komplettes Mikroviertel, das aus mehr als 1000 Wohnungen besteht. Niedrighäuser in der Nähe des Meeres, auf denen 1000 Meter, Gewerbeflächen verschiedener Art in den ersten Etagen von — sind der Schlüssel zu Komfort und Ko…
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$54,558
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 9
Der Wohnkomplex „ Weißer Garten ” befindet sich im südlichen Kaliningrad, weit weg vom Zentrum. Dieser Teil der Region Moskau ist berühmt für seine hervorragende soziale Infrastruktur. Der Preis in diesem Bereich ist niedriger als in anderen, aber die Qualität der Struktur nimmt zu. Der Entw…
Immobilienagentur
Westdream
Wassilkowo, Russland
von
$46,574
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 9
Der Wohnkomplex „Vasilki“ befindet sich am östlichen Stadtrand von Kaliningrad, nördlich von –. Eine Besonderheit sind die praktischen Designs –, eine Tiefgarage und Lagerräume. Kurz gesagt, alles, was Sie für ein komfortables Leben brauchen
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$69,636
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
LCD Drei Wale befinden sich in der Nähe eines der größten Parks im Kaliningrad — Max Ashmann Park. Es ist ein privates Gebäude, die Natur ist hier perfekt. Der Komplex passt sich harmonisch der bestehenden Umgebung an. Die Apartments sind nach modernen Trends gestaltet, es gibt eine Tiefgarage.
Immobilienagentur
Westdream
Selenogradsk, Russland
von
$69,195
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 9
LCD Die baltische Riviera — ist ein komfortables und interessantes Projekt - von einem der größten Küstenentwickler. Zum Meer Minuten 7 zu Fuß. Dieses Gebiet von Zelenogradsk wird derzeit aktiv entwickelt. Der Komplex ist sehr praktisch für einen dauerhaften Aufenthalt. Es ist auch gut, Immo…
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$85,163
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
Das Gorki-Wohnhaus kombiniert eine hervorragende Lage, hochwertige Baumaterialien und den hervorragenden Ruf des Kaliningradostroyinvest-Entwicklers.
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$61,211
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 9
LCD Die New City befindet sich im Mikrobezirk Cosmodemyansky in der Nähe von Kaliningrad. Rund — grüne Betten und Seen. Von hier aus ist es sehr bequem, in Küstenstädte zu gehen. Dieser Bereich verfügt über die notwendige Infrastruktur für ein komfortables Leben. Der Komplex selbst ist ästhe…
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$259,481
Jahr der Inbetriebnahme 2015
Etagenzahl 17
LCD Karlshof war eines der ersten Hochhäuser in Kaliningrad. Das Design der Apartments ist sehr komfortabel. Die Lage — ist eine der zentralsten: neben dem Central Park und 10 Gehminuten vom Zentrum entfernt. Hochwertige Konstruktion, teure Materialien und einer der erfahrensten Entwickler i…
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$71,191
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 16
Hochhausprojekt ZHK Solo — im Zentralbezirk von Kaliningrad. Moderne Architektur, Tiefgarage, Nähe zum Stadtzentrum, erfahrener Entwickler und komfortables Layout — die Komponenten eines guten Hauses in der Zukunft.
Immobilienagentur
Westdream
Kaliningrad, Russland
von
$47,904
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 16
ZHK Stereo ist ein riesiger Komplex von 4 Häusern im Moskauer Stadtteil Kaliningrad. Dieser Ort ist aktiv aufgebaut, die Infrastruktur ist in der Nähe. Der Komplex selbst ist ein moderner Stil, kleine Apartments und viele Nachbarn. Für Liebhaber des aktiven Lebens.
Immobilienagentur
Westdream
