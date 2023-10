MEDITERRENEAN VILLAS

Vathylakas, Nordzypern

von €268,000

121–273 m² 5

Kapitulation vor: 2025

ID: CP-613 STANDORT: Zypern/ Long Beach İskele - Entfernung zum Meer -50m -Flughafen Zypern - 45 km - Supermärkte 300 m VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 1 m2 2 m2 3 m2 4 m2 5+1 - 496 m2 2+1 Doppelhaushälfte - 266m2 4+1 Doppelhaushälfte - 327m2 5+1 Doppelhaushälfte - 363-457m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Block A (Hotel) - Mai 2025 Block B - August 2025 Block C - August 2026 Block D - August 2026 AUSSTATTUNGEN: Großer offener und geschlossener gebührenpflichtiger Parkplatz (512 Plätze) Spazier-, Jogging- und Fahrradwege Parkhaus für Behinderte Sicherstellung des Brandschutzes bei der Planung Kontrollierte Zufahrt mit 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Schrankenanlage Zentraler Generator 2 Schwimmbecken, eines für Erwachsene und eines für Kinder. Aquapark, Rettungsschwimmer. Basketballplatz, Tennisplatz, Minigolf Sauna, Dampfbad, Massageräume, Hamam, Hallenbad, Fitnessraum, Yoga und Pilates 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Sicherheitskamerasystem Aktivitäts- und Unterhaltungsbereiche (Spielautomaten / Karaoke / Playstation-Raum) Housekeeping (Müllabfuhr) Mietbare Büro-/Arbeitsräume (Computer, Fax, Internet und Kopierservice) İnfirmary Gesundheitsclub Fahrradverleih Sichere, weitläufige Kinderspielplätze Chemische Reinigung, Wäscherei und Bügelservice Friseur und Beauty Center / Barbier Kinderkrippe und Kids Club (Babysitting) Supermarkt Snack-Bar am Pool Mehrzweck-Saal für Spaß, Feiern und Konferenzen "Day Time" Restaurant und Frühstücksraum Pool Bar mit Panoramablick "Restaurant "Steak House Zigarren-Bar Italienisches Restaurant "Restaurant "Chinesisch und Sushi Lobby Bar Wasserpfeife/Shisha-Bar Rezeption und Empfangsbereich Türzugangssystem mit Karte. Glasfaser-Internet und TV-Infrastruktur Zentrale Kanalheizungs- und Klimatisierungssysteme Zentrale Wassererwärmungsanlage Elektrischer Handtuchhalter Fußbodenheizung in warmen Räumen Terrassenpools zur privaten Nutzung Feuchtigkeitsmesser, leiser Badventilator Amphi-Theater Fahrradweg Wanderweg Wechselstube Über: Zypern- Langer Strand Iskele Die Region Iskele liegt im Nordosten Zyperns und verfügt über die schönsten Strände der Insel. Diese Strände haben klares Wasser und glänzenden Sand. Ein weiterer Vorteil der Iskele Long Beach Bereich ist, dass es eine 15-minütige Fahrt vom Zentrum und Schulen. Online Besichtigungstour: Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen unverbindlichen Termin für einen Live-Videoanruf, Per Videoanruf nehmen wir das Objekt/den Standort live vor Ort auf, so dass Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen können.