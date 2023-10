Famagusta, Nordzypern

von €161,338

55–70 m² 2

Kapitulation vor: 2025

ID: CP-624 STANDORT: Zypern/ Yeni Boğaziçi - Entfernung zum Meer -625m - Zum Near East College - 500 m - Supermärkte 300 m VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 1+1 - 55 m2 1+2 - 70 - 94m2 2+1 - 70 - 94 m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: Januar 2025 AUSSTATTUNG: Schwimmbad Spielplatz Grünfläche Garage Terrasse Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie einfach und bequem in Raten bis zu 42 Monaten und beziehen Sie Ihre Immobilie bereits 1 Jahr vor Abzahlung der Raten Online Besichtigungstour: Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen unverbindlichen Termin für ein Live-Video-Call, Per Videoanruf nehmen wir das Objekt/den Standort live vor Ort auf, so dass Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen können. Zypern/ Yeni Boğaziçi Über: Im Osten Nordzyperns liegen die schönsten kristallklaren Gewässer des Mittelmeers, die Städte von Iskele und die unberührten Naturschönheiten, kulturelle und historische Denkmäler aus den ersten Jahrhunderten, die als Freilichtmuseum dienen. Mit seinem warmen Klima bietet Ihnen dieses Wetter ein friedliches und glückliches Leben. Freundliche mediterrane Menschen, eine gesunde mediterrane Küche, Universitäten, kulturelle Aktivitäten, Investitionsmöglichkeiten und unglaubliche Naturschönheiten heißen Sie in diesen Städten willkommen.