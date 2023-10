Vokolida, Nordzypern

von €1,20M

45–92 m² 3

Kapitulation vor: 2025

Palma Jumeirah ist ein moderner Wohnkomplex in einer malerischen Ecke Nordzyperns. Ort: - Boas. Zum Verkauf stehen Studios und Apartments 1 + 1, Apartments 2 + 1. Es liegt 100-200 m von einem Sandstrand mit ausgestatteter Infrastruktur, einem sanften Eingang zum Wasser und einem Sandufer entfernt. Die Apartments des Komplexes bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Berge. Der Komplex besteht aus 7 Häusern. Apartments mit umfassendem Catering, umgeben von Gärten und Pools sowie kostenfreie Parkplätze. Dem schicken Pool- und Landschaftsdesign, das die Form einer riesigen Palme bildet, die das Markenzeichen dieses Komplexes darstellt, wird viel Aufmerksamkeit geschenkt! Da sich der Palma Jumeirah-Komplex in unmittelbarer Nähe des Lagunenkomplexes befindet und dies Komplexe eines Entwicklers sind, können Bewohner und Gäste des Komplexes die Infrastruktur beider Komplexe ohne Einschränkungen nutzen. Dies ist ein modernes Fitnessstudio, und ein Restaurant und ein Wasserpark sowie alle anderen sozialen Zonen. Die Bereitschaft des Komplexes ist Juli 2025. . Zahlungsplan: 1.000 cu - Anzahlung 30% - Anzahlung 70% - bis zu 84 Monate. zinslose Rate 2 OPTION 75% - Anzahlung 75% Cashback 6% vor Verfügbarkeit ( 2025 ) 2,5 Jahre für den eingezahlten Betrag ( werden entweder bezahlt oder bei Rückzahlung ) 25% - auf die Bereitschaft der Wohnung, Zuschlag von den Kosten und garantierte Miete für 3 Jahre zu 8% pro Jahr/ 3 OPTION 40% - Anzahlung 20% Ratenzahlung ohne% bis zur Verfügbarkeit ( 2025 ) 2,5 Jahre 24 % - drei Jahre lang zur Miete an den Entwickler überwiesen, zahlt der Kunde nichts / der Entwickler zahlt unabhängig 16% des verbleibenden Betrags ohne pro Rate für das Jahr ( 12 Monate ) / von der Miete zurück/ Die Apartments sind schlüsselfertig eingerichtet: - Badezimmer mit Sanitär und sämtlichem Zubehör - Einbauküche ( ohne Ausstattung ) - Klimaanlage - Fliesen, Laminat, Innentüren - lackierte Wände.