Wohnkomplex Horizon

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Lustica Bay - Horizon
Horizon — ein neues erstklassiges Wohnviertel innerhalb von Luštica Bay, gelegen auf einer Anhöhe zwischen der Adria und dem zukünftigen Meisterschaftsgolfplatz. Das Projekt wurde als private mediterrane Gemeinschaft mit Panoramablick auf das Meer, den Yachthafen und die Naturlandschaften der Halbinsel Luštica konzipiert.
Die Horizon-Residenzen sind kaskadenartig am Hang angeordnet, sodass sich aus fast jeder Einheit ein Blick auf das Meer und die Luštica Bay bietet. Die Architektur des Projekts kombiniert Naturstein, Holz, helle Naturtöne und Panoramaverglasung und schafft so einen modernen mediterranen Stil mit hoher Privatsphäre und Integration in die umgebende Natur.
Horizon wird Teil eines der größten und prestigeträchtigsten Projekte an der Adria – Luštica Bay. Der Komplex entwickelt sich zu einer vollwertigen Küstenstadt mit eigenem Yachthafen, Stränden, Hotels, Sportinfrastruktur, Restaurants und einem Golfplatz von Weltklasse. Bislang wurden Hunderte Millionen Euro in die Entwicklung des Projekts investiert, und die Eigentümer der Immobilien stammen bereits aus über 50 Ländern der Welt.
Konzept von Horizon
Panoramablick auf die AdriaLage auf einer Anhöhe mit hoher Privatsphäremoderne mediterrane Architekturgroßzügige Terrassen und offene Erholungsbereicheprivate Gärten und Pools in einzelnen ResidenzenPanoramaverglasungnatürliche Materialien und Landschaftsbegrünunghohes Serviceniveau und ImmobilienverwaltungEigentümer der Horizon-Immobilien erhalten Zugang zur gesamten Infrastruktur von Luštica Bay:
Yachthafen mit Promenade5-Sterne-Hotel The Chedi Luštica BayRestaurants, Cafés und BoutiquenGolfclub und GolfakademieSpa-Zentrum und Wellness-InfrastrukturTennis- und PadelplätzeSportplätze und offene FitnessbereicheWander- und Radwegeprivate Strände und Beachclubs24-Stunden-Sicherheit und VideoüberwachungConcierge-Service und Immobilienverwaltungsdienste.
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
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