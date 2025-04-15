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Wohnkomplex Horizon

Radovici, Montenegro
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$665,405
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ID: 38118
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 16
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Dorf
    Radovici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Lustica Bay - Horizon  Horizon — ein neues erstklassiges Wohnviertel innerhalb von Luštica Bay, gelegen auf einer Anhöhe zwischen der Adria und dem zukünftigen Meisterschaftsgolfplatz. Das Projekt wurde als private mediterrane Gemeinschaft mit Panoramablick auf das Meer, den Yachthafen und die Naturlandschaften der Halbinsel Luštica konzipiert. Die Horizon-Residenzen sind kaskadenartig am Hang angeordnet, sodass sich aus fast jeder Einheit ein Blick auf das Meer und die Luštica Bay bietet. Die Architektur des Projekts kombiniert Naturstein, Holz, helle Naturtöne und Panoramaverglasung und schafft so einen modernen mediterranen Stil mit hoher Privatsphäre und Integration in die umgebende Natur. Horizon wird Teil eines der größten und prestigeträchtigsten Projekte an der Adria – Luštica Bay. Der Komplex entwickelt sich zu einer vollwertigen Küstenstadt mit eigenem Yachthafen, Stränden, Hotels, Sportinfrastruktur, Restaurants und einem Golfplatz von Weltklasse. Bislang wurden Hunderte Millionen Euro in die Entwicklung des Projekts investiert, und die Eigentümer der Immobilien stammen bereits aus über 50 Ländern der Welt. Konzept von Horizon Panoramablick auf die AdriaLage auf einer Anhöhe mit hoher Privatsphäremoderne mediterrane Architekturgroßzügige Terrassen und offene Erholungsbereicheprivate Gärten und Pools in einzelnen ResidenzenPanoramaverglasungnatürliche Materialien und Landschaftsbegrünunghohes Serviceniveau und ImmobilienverwaltungEigentümer der Horizon-Immobilien erhalten Zugang zur gesamten Infrastruktur von Luštica Bay: Yachthafen mit Promenade5-Sterne-Hotel The Chedi Luštica BayRestaurants, Cafés und BoutiquenGolfclub und GolfakademieSpa-Zentrum und Wellness-InfrastrukturTennis- und PadelplätzeSportplätze und offene FitnessbereicheWander- und Radwegeprivate Strände und Beachclubs24-Stunden-Sicherheit und VideoüberwachungConcierge-Service und Immobilienverwaltungsdienste.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 51.1
Preis pro m², USD 13,011
Wohnungspreis, USD 665,405
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 138.3
Preis pro m², USD 14,427
Wohnungspreis, USD 2,00M

Standort auf der Karte

Radovici, Montenegro
Essen & Trinken
Freizeit

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Zinssatz
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Darlehensbetrag
Termin
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Monatliche Zahlung
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Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
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