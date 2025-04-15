Wohnkomplex Portofino Village

Portofino Village — ein erstklassiger Wohnkomplex in Herceg Novi Portofino Village ist eine geschlossene Wohnanlage in Herceg Novi, gelegen in der Region der Bucht von Kotor, etwa 300 Meter vom Meer entfernt und in unmittelbarer Nähe zu Porto Novi. Das Projekt vereint moderne Villen, Apartments und Penthäuser mit Panoramablick auf die Bucht, einem privaten Gelände und eigener Infrastruktur. Der Komplex wurde kaskadenförmig inmitten von Olivenhainen erbaut, wodurch die meisten Residenzen zum Meer ausgerichtet sind und einen freien Blick auf die Bucht von Kotor bieten. Die Architektur des Projekts ist von der Ästhetik der italienischen Riviera inspiriert — helle Fassaden, großzügige Terrassen, Panoramaverglasung und eine ruhige mediterrane Farbpalette. Gleichzeitig wurde das Projekt nach modernen Baustandards unter Verwendung hochwertiger Materialien und Smart-Home-Technologien realisiert. Der Komplex umfasst: VillenApartmentsPenthäuserObjekte mit Panoramablick auf das Meer und Porto NoviInfrastruktur des Komplexes: geschlossenes Gelände24/7 Sicherheitsdienst und PrivatsphäreSPA & Wellnessbereichbeheizter Indoor-Outdoor-PoolHammamfinnische SaunaMassageräumeWein-LoungeFitnessraumprivates KinoYachtclub-ServicesÜber den Komplex: Portofino Village ist auf ein privates Wohnen an der Küste mit einer vollständigen internen Infrastruktur ausgerichtet. Die Residenzen verfügen über Einbauküchen mit Soft-Touch-Fronten, integrierte Geräte, Klima- und Lüftungsanlagen, Fußbodenheizung und das Smart-Home-System Control4. Einige Objekte bieten: großzügige TerrassenDachterrassen mit Lounge-BereichenWhirlpoolPanoramafensterAnkleidezimmerGäste-WCsIm Projekt sind sowohl Standard-Apartments als auch großflächige Penthäuser verfügbar. Lage: Portofino Village befindet sich in Herceg Novi, in der Nähe von Porto Novi und der Küste der Bucht von Kotor. Meer — ca. 300 mPorto Novi — ca. 3 kmHerceg Novi — ca. 8 kmRestaurants und Cafés in Porto Novi — ca. 5 AutominutenSupermärkte und Geschäfte — in der Gegend von Porto NoviFlughafen Tivat — ca. 20 km / ca. 15 AutominutenFlughafen Dubrovnik — ca. 30 km / ca. 50 MinutenFlughafen Podgorica — ca. 108 kmInvestitionspotenzial: Die Gegend um Porto Novi und die Küste von Herceg Novi gehören weiterhin zu den gefragtesten Standorten für Premium-Immobilien in Montenegro. Das Konzept einer geschlossenen Anlage mit eigener Infrastruktur, einer begrenzten Anzahl an Wohneinheiten und Panoramablick auf die Bucht von Kotor macht Portofino Village sowohl für den Eigenbedarf als auch für die Vermietung im Premium-Segment attraktiv.