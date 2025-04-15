  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Đenovići
  4. Wohnkomplex Portofino Village

Wohnkomplex Portofino Village

Denovici, Montenegro
von
$726,438
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38123
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 23
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Herceg Novi
  • Dorf
    Đenovići

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Portofino Village — ein erstklassiger Wohnkomplex in Herceg Novi Portofino Village ist eine geschlossene Wohnanlage in Herceg Novi, gelegen in der Region der Bucht von Kotor, etwa 300 Meter vom Meer entfernt und in unmittelbarer Nähe zu Porto Novi. Das Projekt vereint moderne Villen, Apartments und Penthäuser mit Panoramablick auf die Bucht, einem privaten Gelände und eigener Infrastruktur.  Der Komplex wurde kaskadenförmig inmitten von Olivenhainen erbaut, wodurch die meisten Residenzen zum Meer ausgerichtet sind und einen freien Blick auf die Bucht von Kotor bieten. Die Architektur des Projekts ist von der Ästhetik der italienischen Riviera inspiriert — helle Fassaden, großzügige Terrassen, Panoramaverglasung und eine ruhige mediterrane Farbpalette. Gleichzeitig wurde das Projekt nach modernen Baustandards unter Verwendung hochwertiger Materialien und Smart-Home-Technologien realisiert.  Der Komplex umfasst: VillenApartmentsPenthäuserObjekte mit Panoramablick auf das Meer und Porto NoviInfrastruktur des Komplexes: geschlossenes Gelände24/7 Sicherheitsdienst und PrivatsphäreSPA & Wellnessbereichbeheizter Indoor-Outdoor-PoolHammamfinnische SaunaMassageräumeWein-LoungeFitnessraumprivates KinoYachtclub-ServicesÜber den Komplex: Portofino Village ist auf ein privates Wohnen an der Küste mit einer vollständigen internen Infrastruktur ausgerichtet. Die Residenzen verfügen über Einbauküchen mit Soft-Touch-Fronten, integrierte Geräte, Klima- und Lüftungsanlagen, Fußbodenheizung und das Smart-Home-System Control4.  Einige Objekte bieten: großzügige TerrassenDachterrassen mit Lounge-BereichenWhirlpoolPanoramafensterAnkleidezimmerGäste-WCsIm Projekt sind sowohl Standard-Apartments als auch großflächige Penthäuser verfügbar.  Lage: Portofino Village befindet sich in Herceg Novi, in der Nähe von Porto Novi und der Küste der Bucht von Kotor. Meer — ca. 300 mPorto Novi — ca. 3 kmHerceg Novi — ca. 8 kmRestaurants und Cafés in Porto Novi — ca. 5 AutominutenSupermärkte und Geschäfte — in der Gegend von Porto NoviFlughafen Tivat — ca. 20 km / ca. 15 AutominutenFlughafen Dubrovnik — ca. 30 km / ca. 50 MinutenFlughafen Podgorica — ca. 108 kmInvestitionspotenzial: Die Gegend um Porto Novi und die Küste von Herceg Novi gehören weiterhin zu den gefragtesten Standorten für Premium-Immobilien in Montenegro. Das Konzept einer geschlossenen Anlage mit eigener Infrastruktur, einer begrenzten Anzahl an Wohneinheiten und Panoramablick auf die Bucht von Kotor macht Portofino Village sowohl für den Eigenbedarf als auch für die Vermietung im Premium-Segment attraktiv.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 158.3 – 225.5
Preis pro m², USD 4,589 – 5,151
Wohnungspreis, USD 726,438 – 1,16M

Standort auf der Karte

Denovici, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Alle Nachrichten
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Portofino Village
Denovici, Montenegro
von
$726,438
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen