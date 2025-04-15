Wohnkomplex The House Montenegro

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Das Haus ist eine architektonische Wohnanlage auf einem Hügel oberhalb der Bucht von Kotor – einer der malerischsten Orte der Adria. Die Lage des Projekts wird gewählt, um einen Panoramablick auf das Meer und die Berge zu bieten, die Privatsphäre mit der Nähe zum historischen Zentrum von Kotor verbinden.
Der Komplex besteht aus fünf separaten Gebäuden mit einzigartiger Architektur, vereint durch ein gemeinsames Konzept des modernen Minimalismus und der natürlichen Harmonie. Das Projekt konzentriert sich darauf, nicht nur Wohnung zu schaffen, sondern einen Raum zum Leben, wo Architektur, Licht und umgebende Natur als Ganzes arbeiten.
Die Gebäude werden unter Berücksichtigung eines erhöhten seismischen Widerstandes konstruiert und auf Basis eines monolithischen Stahlbetonrahmens mit Ziegelfüllung hergestellt. Die Fassaden sind mit natürlichen Travertinstein mit einer Dicke von 300 mm ausgekleidet, und das Mehrschichtsystem von Wärme und Abdichtung bietet eine hohe Energieeffizienz, Lärmschutz und Wohnkomfort.
Der Komplex bietet nur 37 Apartments mit verschiedenen Layouts - von kompakten Wohnungen bis zu geräumigen Penthouses. Alle Residenzen zeichnen sich durch durch durchdachte Räume, hochwertige Oberflächen und moderne technische Lösungen, einschließlich Glasfaser-Internet und Satellitenfernsehen.
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