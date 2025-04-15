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Wohnkomplex The House Montenegro

Skaljari, Montenegro
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$159,917
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ID: 38111
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 6
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Kotor
  • Dorf
    Skaljari
  • Adresse
    R 1

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2020

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Das Haus ist eine architektonische Wohnanlage auf einem Hügel oberhalb der Bucht von Kotor – einer der malerischsten Orte der Adria. Die Lage des Projekts wird gewählt, um einen Panoramablick auf das Meer und die Berge zu bieten, die Privatsphäre mit der Nähe zum historischen Zentrum von Kotor verbinden. Der Komplex besteht aus fünf separaten Gebäuden mit einzigartiger Architektur, vereint durch ein gemeinsames Konzept des modernen Minimalismus und der natürlichen Harmonie. Das Projekt konzentriert sich darauf, nicht nur Wohnung zu schaffen, sondern einen Raum zum Leben, wo Architektur, Licht und umgebende Natur als Ganzes arbeiten. Die Gebäude werden unter Berücksichtigung eines erhöhten seismischen Widerstandes konstruiert und auf Basis eines monolithischen Stahlbetonrahmens mit Ziegelfüllung hergestellt. Die Fassaden sind mit natürlichen Travertinstein mit einer Dicke von 300 mm ausgekleidet, und das Mehrschichtsystem von Wärme und Abdichtung bietet eine hohe Energieeffizienz, Lärmschutz und Wohnkomfort. Der Komplex bietet nur 37 Apartments mit verschiedenen Layouts - von kompakten Wohnungen bis zu geräumigen Penthouses. Alle Residenzen zeichnen sich durch durch durchdachte Räume, hochwertige Oberflächen und moderne technische Lösungen, einschließlich Glasfaser-Internet und Satellitenfernsehen.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 33.0 – 64.0
Preis pro m², USD 3,419 – 4,846
Wohnungspreis, USD 159,917 – 277,286
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 136.0 – 173.0
Preis pro m², USD 3,590 – 6,626
Wohnungspreis, USD 488,198 – 1,15M
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 192.0
Preis pro m², USD 6,227
Wohnungspreis, USD 1,20M
Wohnungen 4 zimmer
Fläche, m² 198.0 – 253.0
Preis pro m², USD 3,755 – 3,877
Wohnungspreis, USD 743,552 – 980,834
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Wohnung
Fläche, m² 33.0
Preis pro m², USD 5,077
Wohnungspreis, USD 167,551

Standort auf der Karte

Skaljari, Montenegro
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Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

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Zinssatz
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Zinssatz
Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
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Monatliche Zahlung

Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
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