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Stadthäuser in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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Thessaloniki
13
Kassandra Municipality
182
Pallini Municipal Unit
108
Kassandra Municipal Unit
75
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476 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Kassandra, die Region Chalkidiki i…
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
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Nea Silata, Griechenland
Fläche 81 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 81 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Stadthaus bef…
$230,627
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Reihenhaus in Olynthos, Griechenland
Reihenhaus
Olynthos, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Sithonia, der Region Chalkidiki. D…
$265,221
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
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Nea Silata, Griechenland
Fläche 84 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 84 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Stadthaus bef…
$242,159
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
Fläche 204 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 204 qm in Thessaloniki. Das Stadthaus befindet si…
$415,129
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 90 m²
Stadthaus mit einer Fläche von 90 Quadratmetern in Chalkidiki im Bau steht zum Verkauf. Das …
$312,077
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
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Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Kassandra, die Region Chalkidiki i…
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Reihenhaus in Zentralmakedonien, Griechenland
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Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 144 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 144 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Das Stadthaus …
$299,816
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Reihenhaus in Polychrono, Griechenland
Reihenhaus
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Verkauf Maisonette von 116 qm in Asprovalta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$224,335
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 135 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. St…
$456,934
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Reihenhaus in Nea Michaniona, Griechenland
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Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Verkauf Maisonette von 185 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$230,238
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
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Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 90 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$318,791
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
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Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Zu verkaufen Maisonette von 142 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3…
$425,055
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Reihenhaus in Zentralmakedonien, Griechenland
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Zentralmakedonien, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 50 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 50 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$218,431
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Verkauf: 130 qm Maisonette in Sithonia, Chalkidiki – Stunning Sea & Mountain Ansichten Dies…
$377,827
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Reihenhaus in Zentralmakedonien, Griechenland
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Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 74 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 74 qm auf der Sithonia Halbinsel, die Region von Halkidiki i…
$328,162
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Reihenhaus in Kryopigi, Griechenland
Reihenhaus
Kryopigi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zu verkaufen Maisonette von 96 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3 …
$342,406
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 87 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$312,888
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Reihenhaus in Paliouri, Griechenland
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Paliouri, Griechenland
Fläche 180 m²
Ein Stadthaus von 180 qm steht zum Verkauf auf der Halbinsel Kassandra, Region Chalkidiki. D…
$1,27M
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Reihenhaus in Zentralmakedonien, Griechenland
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Zentralmakedonien, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Keller besteht a…
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Reihenhaus in Zentralmakedonien, Griechenland
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Zentralmakedonien, Griechenland
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Fläche 105 m²
Verkauf Maisonette von 105 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesch…
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Reihenhaus in Ierissos, Griechenland
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Ierissos, Griechenland
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Fläche 74 m²
Verkauf Maisonette von 74 qm in Athos, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss …
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Ierissos, Griechenland
Fläche 540 m²
Zum Verkauf Maisonette von 540 qm in Athos, Chalkidiki. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein …
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
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Oreokastro Municipality, Griechenland
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Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
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Zentralmakedonien, Griechenland
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Fläche 200 m²
Zu verkaufen Maisonette von 200 Quadratmetern in Thessaloniki .Die Maisonette hat 3 Ebenen. …
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
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Fläche 250 m²
Verkauf Maisonette von 250 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss bes…
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Fläche 160 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 160 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stoc…
$566,740
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Reihenhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
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Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 93 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. …
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
Fläche 125 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 125 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
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Korinos, Griechenland
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Fläche 210 m²
Zu verkaufen Maisonette von 210 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonette hat 3…
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