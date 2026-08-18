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Stadthäuser in Vasilika, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
Reihenhaus
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Verkauf Maisonette von 101 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$165,299
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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
Reihenhaus
Vasilika, Griechenland
Fläche 240 m²
Zum Verkauf zwei Stadthaus im Bau, Fläche 240m2 je, ein Vorort von Thessaloniki. Die Häuser …
$566,740
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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
Reihenhaus
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Maisonette von 125 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$177,106
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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
Reihenhaus
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 190 m²
Zu verkaufen Maisonette von 190 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$242,159
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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
Reihenhaus
Vasilika, Griechenland
Fläche 167 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 167 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
$200,720
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