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Stadthäuser in Epanomi, Griechenland

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9 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Verkauf Maisonette von 176 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$153,492
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Verkauf Maisonette von 109 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$106,670
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf Maisonette von 160 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$152,386
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$212,528
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Zu verkaufen Maisonette von 108 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$377,827
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 177 m²
Verkauf Maisonette von 177 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$152,318
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 185 m²
Verkauf Maisonette von 185 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$318,791
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Reihenhaus 7 zimmer in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Epanomi, Griechenland
Zimmer 7
Fläche 185 m²
Zu verkaufen eine 3 -stöckige Maisonette von 185 m² in Epanomi.
$270,541
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Reihenhaus 4 zimmer in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Epanomi, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Zu verkaufen eine 2 -stöckige Maisonette von 100 m² in Epanomi
$148,280
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