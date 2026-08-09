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Stadthäuser in Gemeinde Polygyros, Griechenland

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Ormylia
9
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34 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Olynthos, Griechenland
Reihenhaus
Olynthos, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Sithonia, der Region Chalkidiki. D…
$265,221
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Fläche 55 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 55 qm auf der Sithonia Halbinsel, die Region von Halkidiki im Bau.…
$226,956
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Verkauf Maisonette von 78 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$531,319
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Reihenhaus in Olynthos, Griechenland
Reihenhaus
Olynthos, Griechenland
Fläche 88 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 88 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der …
$177,098
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Reihenhaus 3 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Maisonette mit 72 m² in Kalive, Polygyros, Chalkidiki. Zum Objekt geh…
$269,217
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Reihenhaus 3 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein Reihenhaus mit 78 m² in Kalives Polygyrou. Im Erdgeschoss befinden sic…
$255,268
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Verkauf: 130 qm Maisonette in Sithonia, Chalkidiki – Stunning Sea & Mountain Ansichten Dies…
$377,827
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 87 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$312,888
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
120 qm. Maisonette zum Verkauf in Sithonia, Chalkidiki 📍 Standort: Sithonia, Chalkidiki 🏠 …
$354,213
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 72 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$272,744
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Reihenhaus in Psakoudia, Griechenland
Reihenhaus
Psakoudia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Maisonette von 80 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki .Die Maisonette hat 2 E…
$265,659
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Reihenhaus 3 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine Maisonette mit 85 m² in Kalive, Polygyros, Chalkidiki. Zum Objekt geh…
$337,974
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Verkauf Maisonette von 55 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$226,956
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf Maisonette von 80 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$295,177
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 95 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$324,695
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Reihenhaus 4 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein Reihenhaus in Kalives Polygyrou mit einer Gesamtfläche von 118 m², dav…
$371,298
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Reihenhaus in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Fläche 121 m²
Haus zu verkaufen von 121 qm in Halkidiki. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. Das Erd…
$262,098
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 85 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$342,406
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Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 72 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Fläche 184 m²
🏠 Dreistöckiges Wohnhaus zum Verkauf – 183,47 qm mit Garten 📍 Das Hotel liegt in einer ruhi…
$360,116
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Fläche 82 m²
Verkauf: Maisonette 82 qm – Komplett renoviert und Möbliert, nur 200m vom Meer Größe: 82 m2 …
$236,142
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Polygyros, Griechenland
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Fläche 72 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 72 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
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Reihenhaus in Gerakini, Griechenland
Reihenhaus
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Fwor Verkauf: Ein modernes Stadthaus derzeit im Bau in der schönen Gegend von Kassandra, Ger…
$454,969
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Reihenhaus 4 zimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: Stadthaus von 55 m² in Metamorfosi, Sithonia. Das Erdgeschoss umfasst ein Wohn…
$209,778
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
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Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 72 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
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Ormylia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3 …
$200,720
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Polygyros, Griechenland
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Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$212,528
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Fläche 115 m²
Zum Verkauf Maisonette von 115 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Kell…
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Zum Verkauf Stadthaus von 55 qm auf der Sithonia Halbinsel, die Region von Halkidiki im Bau.…
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Ormylia, Griechenland
Fläche 56 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 56 Quadratmetern auf der Sithonia Halbinsel, die Region von …
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