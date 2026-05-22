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Stadthäuser in Ormylia, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
120 qm. Maisonette zum Verkauf in Sithonia, Chalkidiki 📍 Standort: Sithonia, Chalkidiki 🏠 …
$354,213
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Verkauf Maisonette von 55 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$226,639
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Maisonette von 180 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki .Die Maisonette hat 3 …
$200,720
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 92 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 92 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$340,044
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
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Ormylia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 95 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$324,695
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 87 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$312,888
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