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Stadthäuser in Peristasi, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
Reihenhaus
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Zum Verkauf Maisonette von 156 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. …
$236,142
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
Reihenhaus
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 232 m²
Zum Verkauf Maisonette von 232 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erd…
$206,624
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
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Peristasi, Griechenland
Fläche 190 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 190 qm an der Olympischen Riviera. Das Stadthaus befindet s…
$338,475
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
Reihenhaus
Peristasi, Griechenland
Fläche 280 m²
Zu verkaufen Maisonette von 280 Quadratmetern an der Olympischen Küste . Die Maisonette hat …
$531,319
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