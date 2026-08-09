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Stadthäuser in Nea Michaniona, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Reihenhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Verkauf Maisonette von 185 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$230,238
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Reihenhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Reihenhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Verkauf Maisonette von 168 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$218,431
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Reihenhaus 6 zimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Zimmer 6
Fläche 170 m²
Zu verkaufen sind 3 -stöckige Maisonetten von 170 m² in Nea Michaniona
$174,759
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