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Stadthäuser in Gemeinde Sithonia, Griechenland

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Gemeindebezirk Sithonia
18
Nikiti
9
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18 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Stadthaus mit einer Gesamtfläche von 104 m², gelegen im ma…
$250,149
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Reihenhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette mit 100 m² in einer malerischen Gegend von Sithonia, Chalk…
$405,279
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Reihenhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/3
Eine Maisonette-Wohnung zum Verkauf mit einer Gesamtfläche von 75 m², gelegen im zweiten und…
$266,202
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Reihenhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Verkauf Maisonette von 42 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht aus ein…
$301,081
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Reihenhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Reihenhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 89 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 89 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. …
$354,213
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Reihenhaus 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine charmante Maisonette-Wohnung mit 103 m², gelegen in dem wunderschönen Küs…
$325,139
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TekceTekce
Reihenhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Reihenhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Verkauf Maisonette von 125 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgesc…
$838,303
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Reihenhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Reihenhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 93 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 93 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. …
$306,984
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Reihenhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Reihenhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Verkauf Maisonette von 104 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock besteht aus ei…
$236,142
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Reihenhaus 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung (Maisonette) von 103 m², gelegen im Küstenort Nikiti…
$324,071
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Reihenhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Reihenhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 92 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 92 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. …
$306,984
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Reihenhaus 3 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine 80 m² große Maisonette in Nikiti, Sithonia. Die Immobilie befindet sich i…
$291,357
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Reihenhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine zweistöckige Maisonette mit 100 m² in Nikiti, Sithonia, Chalkidiki. Das O…
$313,527
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Reihenhaus 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Jede Maisonette bietet eine gesamte Innenfläche von 120 m² und ist durchdacht auf drei Ebene…
$406,423
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Reihenhaus in Neos Marmaras, Griechenland
Reihenhaus
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 87 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 87 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. …
$442,766
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Reihenhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
In Nikiti, Sithonia, steht ein Reihenhaus von 82 m² zum Verkauf. Das Erdgeschoss umfasst ein…
$291,362
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Reihenhaus 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Zum Verkauf steht ein moderner Stadthaus mit einer Fläche von 143 m², gelegen im malerischen…
$465,394
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Reihenhaus in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Reihenhaus
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 174 m²
Verkauf Maisonette von 174 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht aus 2 …
$566,740
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Immobilienangaben in Gemeinde Sithonia, Griechenland

mit Garten
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mit Bergblick
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