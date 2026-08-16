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Stadthäuser in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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Nea Kallikrateia
5
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21 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Plagia, Griechenland
Fläche 67 m²
Zu verkaufen 4 Eckmaisonetten, voll ausgestattet, in Paralia Dionysio. Jeder hat eine Fläche…
$214,047
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 90 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$318,791
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Reihenhaus in Lakkoma, Griechenland
Reihenhaus
Lakkoma, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Verkauf Maisonette von 198 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$330,598
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 90 m²
Stadthaus mit einer Fläche von 90 Quadratmetern in Chalkidiki im Bau steht zum Verkauf. Das …
$312,077
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Maisonette von 55 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$206,624
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
Reihenhaus
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Zum Verkauf Maisonette von 145 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss be…
$520,656
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 90 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$401,441
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
Reihenhaus
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 61 qm in Chalkidiki .Die Maisonette hat 2 Ebenen. Das Erd…
$271,563
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgescho…
$514,154
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
Reihenhaus
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 77 m²
Zu verkaufen Maisonette von 77 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Semi-Keller be…
$171,203
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 60 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$184,681
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Etagenzahl 3
Dieses 145 Quadratmeter große Stadthaus in Nea Fokaia auf der Halbinsel Kassandra liegt nach…
$437,211
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
Reihenhaus
Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 84 m²
Zum Verkauf Maisonette von 84 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss be…
$224,335
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
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Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgescho…
$514,154
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
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Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Verkauf Maisonette von 70 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht…
$253,852
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
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Nea Silata, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 64 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 64 Quadratmetern in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Eben…
$271,563
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Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 90 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 65 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$207,766
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Reihenhaus in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zum Verkauf Maisonette von 125 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss b…
$519,414
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Reihenhaus in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 135 m²
Zum Verkauf Maisonette von 135 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss be…
$377,827
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Reihenhaus 4 zimmer in Nea Irakleia, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nea Irakleia, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 120 m²
For sale a 3-storey maisonette of 120 m² with ? plot of 40 m² in Nea Irakleia
$158,871
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Immobilienangaben in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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