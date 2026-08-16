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Stadthäuser in Thermi Municipality, Griechenland

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Thermi
29
Vasilika
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23 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 124 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 124 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Verkauf Maisonette von 140 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$188,913
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 140 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. St…
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf unter Bau Maisonette von 150 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat…
$667,100
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 135 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. St…
$456,934
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
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Fläche 146 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 146 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
Reihenhaus
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Maisonette von 125 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$177,106
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 138 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. St…
$460,476
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 209 m²
Verkauf Maisonette von 209 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$421,606
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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
Reihenhaus
Vasilika, Griechenland
Fläche 167 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 167 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 141 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 141 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
$796,978
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 142 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. St…
$552,572
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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
Reihenhaus
Vasilika, Griechenland
Fläche 240 m²
Zum Verkauf zwei Stadthaus im Bau, Fläche 240m2 je, ein Vorort von Thessaloniki. Die Häuser …
$566,740
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
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Thermi, Griechenland
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Fläche 149 m²
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Thermi, Griechenland
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Fläche 120 m²
Verkauf unter Bau Maisonette von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat…
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 201 m²
Verkauf Maisonette von 201 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
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Vasilika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 190 m²
Zu verkaufen Maisonette von 190 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$242,159
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 181 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 181 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. St…
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
Verkauf Maisonette von 270 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$613,968
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Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 164 m²
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Reihenhaus in Vasilika, Griechenland
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Vasilika, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Verkauf Maisonette von 101 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
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Fläche 132 m²
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