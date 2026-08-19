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Stadthäuser in Kassandreia, Griechenland

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Reihenhaus in Kassandreia, Griechenland
Reihenhaus
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Maisonette von 100 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 2…
$354,213
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Reihenhaus in Kassandreia, Griechenland
Reihenhaus
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Maisonette von 84 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 …
$517,185
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Reihenhaus in Kassandreia, Griechenland
Reihenhaus
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Entdecken Sie diese 117 m² große, auf 2 Etagen verteilte VILLA mit diesem von einem Architek…
$433,730
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