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Stadthäuser in Oraiokastro, Griechenland

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8 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf Maisonette von 200 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$312,888
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Eben…
$324,695
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
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Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 172 m²
Zu verkaufen Maisonette von 172 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. …
$354,213
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 182 m²
Verkauf Maisonette von 182 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$277,467
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Fläche 190 m²
Verkauf unfertige Einfamilienhaus 190 qm auf einem Grundstück von 1004 qm.
$135,781
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Oreokastro Municipality, Griechenland
Fläche 115 m²
Zu verkaufen: eine Maisonette mit einer Gesamtfläche von 114,91 qm, bestehend aus einem Erdg…
$159,396
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
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Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
Verkauf Maisonette von 180 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$590,354
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Reihenhaus in Oreokastro Municipality, Griechenland
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Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Verkauf Maisonette von 240 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$491,303
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Immobilienangaben in Oraiokastro, Griechenland

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