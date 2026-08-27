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Stadthäuser in Katerini, Griechenland

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Peristasi
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Korinos
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13 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Katerini, Griechenland
Reihenhaus
Katerini, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 166 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 166 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonett…
$324 695
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Reihenhaus in Katerini, Griechenland
Reihenhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 157 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 157 Quadratmetern an der Olympischen Riviera im Bau. Das Sta…
$187 552
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
Reihenhaus
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Zum Verkauf Maisonette von 156 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. …
$236 142
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
Reihenhaus
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
Zu verkaufen Maisonette von 270 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonette hat 3…
$295 177
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Reihenhaus in Katerini, Griechenland
Reihenhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 413 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 413 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 3 Ebenen…
$330 598
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Reihenhaus in Moschopotamos, Griechenland
Reihenhaus
Moschopotamos, Griechenland
Fläche 140 m²
Zweistöckiges Stadthaus von 140 m², das sich in einer Entfernung von 1 km vom malerischen gr…
$165 299
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
Reihenhaus
Korinos, Griechenland
Fläche 210 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 210 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Die Maisonett…
$129 878
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
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Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Zu verkaufen Maisonette von 210 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonette hat 3…
$236 142
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Reihenhaus in Katerini, Griechenland
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Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
Verkauf Maisonette von 280 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Erdgesc…
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
Reihenhaus
Peristasi, Griechenland
Fläche 190 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 190 qm an der Olympischen Riviera. Das Stadthaus befindet s…
$338 475
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
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Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 232 m²
Zum Verkauf Maisonette von 232 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erd…
$206 624
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
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Peristasi, Griechenland
Fläche 280 m²
Zu verkaufen Maisonette von 280 Quadratmetern an der Olympischen Küste . Die Maisonette hat …
$531 319
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Reihenhaus in Kallithea, Griechenland
Reihenhaus
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf Maisonette von 80 qm in Athos, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock bes…
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Immobilienangaben in Katerini, Griechenland

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