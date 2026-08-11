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Stadthäuser in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht eine geräumige Maisonette mit 300 m², die sich über vier Ebenen erstreckt,…
$754,786
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Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Diese beeindruckende Maisonette mit 250 m², gelegen im grünen und begehrten Stadtteil Panora…
$682,865
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Immobilienangaben in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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