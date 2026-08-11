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Stadthäuser in Neoi Epivates, Griechenland

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Reihenhaus in Neoi Epivates, Griechenland
Reihenhaus
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 101 m²
Verkauf Maisonette von 101 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$305,581
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Reihenhaus in Neoi Epivates, Griechenland
Reihenhaus
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 128 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
$460,476
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Reihenhaus in Neoi Epivates, Griechenland
Reihenhaus
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Verkauf Maisonette von 165 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$425,055
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