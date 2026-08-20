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Stadthäuser in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

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Thessaloniki
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 149 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stoc…
$826 496
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Reihenhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 200 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 3. Stoc…
$619 872
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Immobilienangaben in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

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